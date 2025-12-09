۲۱۴ حادثه ناشی از وسایل گرمایشی در اصفهان؛ ۷ نفر جان باختند

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۱۴ مورد حادثه ناشی از استفاده ناایمن از تجهیزات گرمایشی در سطح استان به وقوع پیوسته است.

وی افزود: در این حوادث، ۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۱۸۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن یا سایر خطرات مرتبط به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که برای آنان خدمات امدادی و درمانی اعم از درمان سرپایی یا اعزام به بیمارستان ارائه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی هنگام نصب و استفاده از وسایل گازسوز ضروری است و دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید نقش نظارتی و آموزشی خود را در این زمینه جدی بگیرند.

شیشه‌فروش از دستگاه‌هایی همچون شرکت گاز، سازمان آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، اداره‌کل صمت، شهرک‌های صنعتی، نظام مهندسی ساختمان، اداره نوسازی مدارس، اداره اوقاف، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی خواست تا با نظارت میدانی مستمر بر فعالیت پیمانکاران، کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی، مراکز آموزشی، مدارس، سالن‌های اجتماعات، اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی، واحدهای تولیدی، معادن و اماکن گردشگری و اقامتی نسبت به آموزش و اطلاع‌رسانی اصول ایمنی به کارگران و متولیان اماکن عمومی اقدام کنند.

وی در ادامه بر رعایت اصول ایمنی توسط شهروندان در هنگام استفاده از وسایل گازسوز تأکید کرد و گفت: پیش از روشن کردن هر وسیله گازسوز باید از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل شود و از دستکاری وسایل گازسوز بدون حضور متخصص اجتناب گردد.

شیشه‌فروش افزود: دودکش وسایل گرمایشی باید فاقد هرگونه گرفتگی، شکستگی یا انسداد باشد و نباید از مسیر پنجره یا کنار وسایل قابل اشتعال عبور داده شود. همچنین استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد مانند انواع آکاردئونی یا افقی و قراردادن آن‌ها درون سطل آب خطرناک و ممنوع است.

وی با اشاره به ضرورت نصب دودکش مناسب و مجزا برای هر وسیله گازسوز گفت: تعداد زانوی فلزی در دودکش نباید بیش از دو عدد باشد و استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در اماکن عمومی، فرهنگی و مذهبی به‌ویژه مساجد اکیداً ممنوع است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان یادآور شد: هر انشعاب گاز باید فقط برای یک وسیله گازسوز استفاده شود و اتصال شیلنگ‌ها باید با بست فلزی استاندارد انجام گیرد.

وی افزود: رنگ شعله گاز باید آبی باشد؛ شعله‌های زرد، نارنجی یا قرمز نشانگر ناقص‌سوزی و تولید گاز سمی منواکسید کربن است که می‌تواند خطر مرگ در پی داشته باشد. همچنین تمامی شیرهای بلااستفاده گاز باید با درپوش مناسب مسدود شوند.

شیشه‌فروش به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه نشتی گاز یا بروز حادثه فوراً با شماره‌های امداد گاز ۱۹۴ و آتش‌نشانی ۱۲۵ تماس بگیرند.

وی از مشترکین گاز خواست ضمن رعایت دمای آسایش در منازل بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، نسبت به مدیریت مصرف انرژی اهتمام داشته باشند.

به گفته وی، کاهش تنها یک درجه از دمای منزل، موجب کاهش حدود ۶ درصدی مصرف گاز خواهد شد.