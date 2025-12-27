فلاحی: دانشکده پرستاری در شهرستان ایوان راه اندازی می شود

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد دانشکده کشاورزی در شهرستان ایوان گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای این شهرستان در حوزه باغات و کشاورزی، مطالبه امام جمعه محترم ایوان مطالبه‌ای به حق بوده و تلاش‌ها برای تحقق آن در سطح کمیسیون‌ها و نهادهای متولی در جریان است.

وی افزود: ایجاد دانشکده کشاورزی کار دشواری نیست اما نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در شهرستان است.

فلاحی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۴۰ هکتار باغ در ایوان توسعه یافته و جلساتی نیز با وزیر نیرو برای تأمین منابع جدید برگزار شده تا علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال نیز فراهم شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ایجاد دانشکده پرستاری در ایوان اظهار داشت: این مطالبه نیز در تریبون نماز جمعه شهرستان مطرح شد و با توجه به نیاز مبرم منطقه به توسعه خدمات بهداشتی، اقدامات لازم انجام شده است.

وی تصریح کرد: مجوزهای مربوطه اخذ شده، مکان دانشکده مشخص شده و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت شهرستان، مراحل اداری در حال تکمیل است.

فلاحی در پایان تأکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، دانشکده پرستاری به عنوان بخشی از «دانشکده جامعه سلامت» در ایوان راه‌اندازی خواهد شد و رشته پرستاری نیز به این شهرستان اختصاص یافته است.