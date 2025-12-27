به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری صبح شنبه در بازدید از شهرداری مناطق، در راستای پیگیری مصوبات جلسات «چهارشنبه‌های مردمی» در منطقه ۲ و پنج ضمن بازدید از پارک در حال احداث اندیشه، در حوزه منطقه ۲ بر تکمیل هرچه سریع‌تر عملیات عمرانی در این پارک تاکید کرد؛ همچنین دستور ساماندهی فوری کانال آب مجاور این پارک را صادر کرد.

در ادامه بازدیدها، شهردار اردبیل در پارک حقیقت حوزه منطقه ۵ حاضر شد و دستورات لازم جهت رفع نواقصاتی همچون اجرای دیوارکشی محوطه پارک برای افزایش ایمنی؛ حل کامل مشکل روشنایی پارک به منظور استفاده شبانه شهروندان و نصب چمن مصنوعی در بخشی از پارک جهت پیاده روی صادر کرد.

در این بازدیدها بهزاد عباس زاده عضو شورای شهر اردبیل نیز حضور داشت، بازدید از دانشگاه ملی مهارت جهت اجرای سرعت گیر در مقابل دانشگاه نیز در دستور کار بود.

گفتنی است، در راستای اجرای مصوبات برنامه «چهارشنبه‌های مردمی»، تلاش می‌شود تا هیچ مطالبه‌ای بدون پاسخ، باقی نماند.