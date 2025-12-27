به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «محفل» به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌های قرآنی رسانه ملی، پس از استقبال گسترده مخاطبان در سه فصل گذشته، وارد مرحله جدیدی از تولید می‌شود.

ضبط فصل چهارم این برنامه از روز ۱۵ دی‌ماه آغاز خواهد شد تا بار دیگر در ماه مبارک رمضان میهمان خانه‌های مردم ایران و دیگر مخاطبان علاقمند به قرآن در سراسر جهان باشد.



«محفل» که در سال‌های اخیر توانسته است جایگاه ویژه‌ای در میان برنامه‌های مناسبتی ماه رمضان به دست آورد، با رویکردی نوین و مردمی، به ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم، معرفی استعدادهای قرآنی و ایجاد فضایی صمیمی و معنوی پرداخته است. این برنامه با حضور قاریان، حافظان و علاقه‌مندان قرآن از اقشار و سنین مختلف، توانسته مخاطبانی فراتر از چارچوب‌های رایج برنامه‌های قرآنی را با خود همراه کند.



در سه فصل گذشته، «محفل» با بهره‌گیری از کارشناسان و داوران برجسته قرآنی از ایران و سایر کشورهای اسلامی، و همچنین اجرای متفاوت و محتوای الهام‌بخش، بازخوردهای مثبت فراوانی از سوی مخاطبان، نخبگان قرآنی و رسانه‌ها دریافت کرده است.



فصل چهارم «محفل» نیز با حفظ هویت اصلی برنامه و در عین حال با طراحی بخش‌های تازه، تنوع محتوایی بیشتر و توجه ویژه به ظرفیت‌های بین‌المللی قرآن، تولید خواهد شد. تلاش تیم تولید بر آن است که این فصل، گامی رو به جلو در مسیر تعمیق ارتباط مخاطبان با قرآن کریم و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی و معنوی جامعه باشد.



فصل چهارم «محفل» با اجرای رسالت بوذری وارد مرحله تولید می‌شود. در این فصل، احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، حسنین الحلو و سیدجلال معصومی همراه با دو چهره جدید در میز میزبانی محفل حضور خواهند داشت.



اطلاعات تکمیلی درباره زمان دقیق پخش، بخش‌های جدید برنامه و جزئیات تولید فصل چهارم، در آینده و از طریق روابط عمومی برنامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.



گفتنی است علاقه‌مندانی که تمایل دارند به عنوان تماشاگر در ضبط فصل چهارم برنامه محفل حضور داشته باشند، می‌توانند اینجا کلیک کنند یا می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه ۳۰۰۰۱۱۴۵ ثبت‌نام، و در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کنند.