به گزارش خبرنگار مهر، آئین صد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار با موضوع افتتاح ۵ بازار میوه و تره بار با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار، شهردار منطقه ۵ تهران و برخی از مدیران شهری صبح امروز برگزار شد.

مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، از توسعه گسترده زیرساخت‌های خدمات‌رسانی این سازمان و افتتاح بازارهای جدید در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

به گفته بختیاری‌زاده، با افتتاح بازاری که امروز انجام شد، حدود ۵۹۰۰ مترمربع به سطح عرصه خدمات‌رسانی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهر تهران افزوده شده است. وی افزود: در حال حاضر چهار بازار از بازارهای سازمان که با مشکلات ساختاری مواجه بودند، مورد تحقیق، بازسازی و نوسازی قرار گرفته‌اند. همچنین در چهار محله دیگر در همین منطقه، دو محله در منطقه ۲۰ و یک محله در منطقه ۱۴ که پیش از این فاقد بازار بودند، بازارهای جدید افتتاح می‌شود و این محلات از این پس برخوردار از بازار خواهند شد تا شهروندان با سهولت بیشتری به خدمات سازمان دسترسی پیدا کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به هم‌زمانی این اقدامات با میلاد باسعادت امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: در این ایام مبارک تلاش کردیم عرصه خدمت‌رسانی به شهروندان عزیز تهران را گسترش دهیم تا بتوانیم بیش از پیش با ارائه محصولات باکیفیت و با قیمت‌های مناسب، پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

وی در ادامه با اشاره به آمار مراجعات مردمی در ایام شب یلدا گفت: در یلدایی که پشت سر گذاشتیم، نسبت به یلدای سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ درصد افزایش مراجعه به میادین میوه و تره‌بار را شاهد بودیم که این موضوع به دلیل افزایش کیفیت محصولات و قیمت‌های مناسبی است که در بازارها عرضه می‌شود. امیدواریم بتوانیم قیمت‌ها را مناسب‌تر و عادلانه‌تر کرده و کیفیت محصولات را بیش از پیش افزایش دهیم.

بختیاری‌زاده تأکید کرد: تمامی بسته‌های گروه‌های کالایی، همان‌طور که شهردار محترم و کلان‌شهر تهران بارها تأکید کرده‌اند، با محوریت توجه به معیشت مردم عزیز تهران طراحی می‌شود. معیشت شهروندان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و باید تلاش کنیم که قیمت‌ها را تا ۳۰ درصد در تمامی سطوح و همه کالاها کاهش دهیم و در همین مسیر حرکت می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز عرضه گوشت قرمز وارداتی در میادین خبر داد و گفت: تقریباً از هفته گذشته، در حوزه گوشت قرمز و با همکاری شرکت‌های تجاری، عرضه گوشت وارداتی در بازارها آغاز شده است. در حال حاضر گوشت گوساله وارداتی توسط سازمان میادین عرضه می‌شود که با قیمت گوشت گوساله در سطح شهر حداقل بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم تفاوت قیمت دارد. این تلاش‌ها در سایر محصولات نیز، از محصولات بازرگانی گرفته تا دیگر اقلام مصرفی، در حال انجام است تا بتوانیم سبد مصرفی خانواده‌های تهرانی را مقرون‌به‌صرفه‌تر و پربارتر کنیم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تصریح کرد: هدف ما این است که مردم بتوانند با آرامش بیشتری خرید خود را در میادین انجام دهند. از نظر کیفی در حال ارتقای محصولات هستیم و از نظر قیمتی نیز تلاش می‌کنیم قیمت‌ها عادلانه‌تر و مناسب‌تر شود. همچنین از نظر زیرساخت‌های خدماتی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به‌طور میانگین، شهروندان در هر نقطه‌ای از تهران با پیمایش کمتر از ۵۰۰ متر می‌توانند به اولین بازار میوه و تره‌بار دسترسی داشته باشند که این موضوع یک رکورد و دستاورد قابل توجه برای همشهریان تهرانی محسوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته این پایان کار ما نیست. در حوزه زیرساخت‌های خدمات‌رسانی، چه در زمینه ساخت بازارها در محلات فاقد بازار و چه در زمینه تجهیز بازارها به امکاناتی که خرید را برای همشهریان آسان‌تر می‌کند، همچنان در تلاش هستیم تا این امکانات به‌صورت حداکثری فراهم شود و شهروندان بتوانند با سهولت و آرامش بیشتری خریدهای روزمره خود را انجام دهند.