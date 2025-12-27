  1. استانها
  2. اردبیل
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی:

سامانه ضد تگرگ در مشگین‌ شهر راه‌اندازی شد

اردبیل-نماینده مردم مشگین شهر گفت:سامانه پیشرفته ضد تگرگ با هدف کاهش خسارات ناشی از بارش تگرگ به محصولات کشاورزی در مشگین‌شهر راه اندازی شد.

بابک رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه نوین ضد تگرگ (دفاع از محصولات کشاورزی در برابر تگرگ) می‌تواند الگویی برای حفاظت از مزارع باشد.

وی تصریح کرد: صنعت کشاورزی و باغداری، پایه معیشت بسیاری از خانواده‌ها در مشگین‌شهر است و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نه تنها خسارات طبیعی را کاهش می‌دهد، بلکه آرامش خاطر کشاورزان را افزایش داده و به بهره‌وری و پایداری تولید منجر خواهد شد.

رضازاده سرمایه‌گذاری در سامانه‌های پیشگیرانه مانند سامانه ضد تگرگ را به مراتب مقرون به صرفه‌تر از پرداخت غرامت‌های بیمه محصولات دانست و افزود: امیدواریم این تجربه در سایر استان‌ها نیز تکرار شود.

نماینده مردم مشگین‌شهر با اشاره به مسئولیت نمایندگان در پیگیری امور زیرساختی گفت: در سطح مجلس و استان، پیگیر تخصیص اعتبارات بیشتر برای گسترش پوشش این سامانه در دیگر باغات و مزارع آسیب‌پذیر شهرستان و مناطق مشابه خواهیم بود و این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

وی همکاری بین نهادهای محلی و ملی را کلید موفقیت چنین پروژه‌هایی خواند و از تلاش‌های جهاد کشاورزی شهرستان تقدیر کرد.

رضازاده افزود: کشاورزان منطقه از راه‌اندازی این سامانه استقبال کرده و آن را گامی مؤثر در حفظ امنیت تولید کشاورزی دانستند.

    • کاربر IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بابا جمع کنید این دستگاه هارو همینا باعث تغییرات اب وهوای شدن هیچ برف و بارونی نمیاد

