بابک رضازاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه نوین ضد تگرگ (دفاع از محصولات کشاورزی در برابر تگرگ) میتواند الگویی برای حفاظت از مزارع باشد.
وی تصریح کرد: صنعت کشاورزی و باغداری، پایه معیشت بسیاری از خانوادهها در مشگینشهر است و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین نه تنها خسارات طبیعی را کاهش میدهد، بلکه آرامش خاطر کشاورزان را افزایش داده و به بهرهوری و پایداری تولید منجر خواهد شد.
رضازاده سرمایهگذاری در سامانههای پیشگیرانه مانند سامانه ضد تگرگ را به مراتب مقرون به صرفهتر از پرداخت غرامتهای بیمه محصولات دانست و افزود: امیدواریم این تجربه در سایر استانها نیز تکرار شود.
نماینده مردم مشگینشهر با اشاره به مسئولیت نمایندگان در پیگیری امور زیرساختی گفت: در سطح مجلس و استان، پیگیر تخصیص اعتبارات بیشتر برای گسترش پوشش این سامانه در دیگر باغات و مزارع آسیبپذیر شهرستان و مناطق مشابه خواهیم بود و این اقدام میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
وی همکاری بین نهادهای محلی و ملی را کلید موفقیت چنین پروژههایی خواند و از تلاشهای جهاد کشاورزی شهرستان تقدیر کرد.
رضازاده افزود: کشاورزان منطقه از راهاندازی این سامانه استقبال کرده و آن را گامی مؤثر در حفظ امنیت تولید کشاورزی دانستند.
