کشف محموله ۲۰۰ هزار قلم داروی کمیاب قاچاق در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب صبح شنبه در حاشیه بازدید از محموله کشف شده قاچاق دارویی اظهار کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و در راستای صیانت از سلامت مردم، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل داروهای قاچاق شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، افزود: برابر اطلاعات بهدستآمده، افرادی قصد داشتند محمولهای از داروهای کمیاب و با ارزش را که از استانهای شمالی کشور بارگیری شده بود، به سمت جنوب و جنوب شرق کشور منتقل کرده و از کشور قاچاق کنند که این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: پس از مدتی کار اطلاعاتی و رصد دقیق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند این کامیون را در یکی از محورهای مواصلاتی متوقف و مورد بازرسی قرار دهند که در نتیجه آن بیش از ۲۰۰ هزار قلم انواع دارو کشف شد.
سردار شجاعینسب با اشاره به ارزش بالای این محموله اظهار کرد: ارزش داروهای کشفشده بنا بر اعلام کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است و این داروها عمدتاً شامل انواع انسولین، داروهای پیوندی، داروهای گوارشی و داروهای بیهوشی بوده که همگی جزو داروهای کمیاب و یارانهای کشور محسوب میشوند و باید در داخل کشور و برای بیماران مورد استفاده قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این عملیات، خودرو توقیف و دو نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و این محموله، دومین محموله بزرگ داروی قاچاق است که طی ۲۵ روز گذشته توسط پلیس کشف شده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد پلیس در سال جاری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار قلم انواع داروی قاچاق در خراسان جنوبی کشف شده که ارزش مجموع این محمولهها بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان بوده است.
سردار شجاعینسب تأکید کرد: پلیس بهویژه در حوزه پلیس امنیت اقتصادی، با قاطعیت و جدیت، مقابله با قاچاق دارو را در دستور کار دارد و اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با سوءاستفاده از داروهای یارانهای و کمیاب، سلامت مردم را به خطر بیندازند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و ایفای نقش مؤثر دستگاههای مسئول و نهادهای نظارتی، این داروها به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و مردم عزیز از مزایای درمانی آن بهرهمند شوند.
