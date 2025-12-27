تعرفه هزار برابری برای ۲۰ درصد بازدارندگی مشترکان آب

مسعود علویان صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پایین بودن تعرفه‌های آب اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد اگر بخواهیم تنها از مسیر قیمت به بازدارندگی ۲۰ درصدی در مصرف برسیم، ناچاریم تعرفه آب را بیش از هزار برابر افزایش دهیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد اتکای صرف به ابزار قیمتی نه منطقی است و نه کارآمد.

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های فعلی در حوزه آب مبتنی بر افزایش قیمت نیست، گفت: تعرفه می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت مصرف باشد، اما به‌تنهایی کافی نیست و نمی‌توان با افزایش تعرفه، بدون اقدامات مکمل، انتظار کنترل مصرف را داشت.

علویان صدر با اشاره به رویکرد فرهنگی در سیاست‌های جدید آب افزود: رویکرد ما این است که سازگاری با منابع آبی از مسیر مردم محقق شود. مدیریت مصرف زمانی پایدار خواهد بود که از دل رفتار مصرف‌کنندگان شکل بگیرد. در همین راستا، هوشمندسازی کنتورها و استفاده از کنتورهای تفکیکی اهمیت زیادی دارد، چراکه وقتی مردم از میزان مصرف واقعی خود آگاه باشند، رفتارشان اصلاح می‌شود.

وی در تشریح تجربه‌های اجرایی توضیح داد: در منطقه ۲۲ تهران با مشارکت بخش خصوصی وارد عمل شدیم و کنتورهای حجمی ۱۲ برج این منطقه به کنتورهای هوشمند تفکیکی تبدیل شد. نتیجه این اقدام کاهش حدود ۳۰ درصدی مصرف آب بود، زیرا مشترکان، به‌ویژه پرمصرف‌ها، پس از آگاهی از میزان مصرف خود، مصرفشان را مدیریت کردند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: هوشمندسازی شبکه و توسعه استفاده از کنتورهای هوشمند نقش بسیار مؤثری در مدیریت مصرف دارد. سوق دادن مصرف‌کنندگان به زیر الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف، ایجاد شبکه‌های هوشمند و در کنار آن، پلکانی کردن تعرفه‌ها، می‌تواند به مدیریت پایدار مصرف منجر شود.

وی تأکید کرد: در این مدل، بیشترین حمایت باید از مشترکان زیر الگو صورت گیرد و افزایش تعرفه برای مشترکان بالای الگو نه به‌صورت شوک‌آور، بلکه به‌صورت مرحله‌ای اعمال شود. بدمصرف‌ها باید مشمول تعرفه‌های بازدارنده شوند تا امکان کنترل و اصلاح مصرف فراهم باشد.

علویان صدر با اشاره به اقدامات اجرایی برای توسعه کنتورهای هوشمند گفت: چند گام عملی برای تفکیک کنتورها برداشته‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به هماهنگی با کنتورسازان و دریافت مجوز برای افزایش ظرفیت تولید اشاره کرد، چراکه ظرفیت فعلی پاسخ‌گوی نیاز ما نیست و باید افزایش پیدا کند.

وی افزود: در آئین‌نامه‌های عملیاتی نیز تعریف جدیدی از نحوه نصب کنترل‌ها ارائه شده است که این موضوع می‌تواند به شرکت‌های آب و فاضلاب در اجرای بهتر طرح‌ها کمک کند.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: گام سوم، ارائه مشوق به مردم است. کسانی که برای ساختمان خود درخواست نصب کنتور هوشمند می‌دهند، مشمول مشوق‌های مشخص خواهند شد. همچنین نصب کنتورهای هوشمند تفکیکی برای ساختمان‌های جدید به‌صورت الزامی در نظر گرفته شده است تا از ابتدای بهره‌برداری، مدیریت مصرف به‌درستی انجام شود.