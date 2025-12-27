سهراب شیبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسیهای نقشههای هواشناسی اظهار کرد: از روز شنبه تا دوشنبه، بهویژه روز دوشنبه، در زاهدان، نواحی مرکزی استان و نوار شرقی منطقه سراوان، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: از نظر دمایی، بهتدریج شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود و در نتیجه، دمای هوا در ساعات شب اندکی گرمتر میشود.
شیبانی در ادامه با اشاره به وضعیت دریای عمان گفت: طی سه روز آینده دریای عمان نسبتاً آرام پیشبینی میشود و پدیده خاص و مخاطرهآمیزی برای فعالیتهای دریایی وجود نخواهد داشت.
وی همچنین با مرور وضعیت دمایی ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: در این مدت، خنکترین منطقه استان زاهدان بوده است که کمینه دمای منفی یک درجه سانتیگراد را تجربه کرده و گرمترین نقطه نیز زرآباد با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
