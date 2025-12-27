صالحی‌: هفتمین جشنواره سراسری طنز تلخند در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدصالحی‌خردمردی از برگزاری هفتمین جشنواره سراسری طنز تلخند خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای طنزپردازی دانشجویی و پرداختن به مسائل و دغدغه‌های واقعی زندگی دانشجویان برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره تلخند یکی از رویدادهای فرهنگی اثرگذار در حوزه طنز دانشجویی است که تلاش دارد با زبانی هنرمندانه، به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و زیست دانشجویی بپردازد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش شعر و نثر برگزار می‌شود، افزود: موضوعات جشنواره آزاد است اما تمرکز اصلی آن بر محور زندگی دانشجویی از جمله خوابگاه، سلف غذاخوری، امتحانات، ازدواج، شهریه، جوانی جمعیت و سایر مسائل مرتبط با فضای دانشگاهی قرار دارد.

محمدصالحی‌خردمردی، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد فضایی برای بیان دغدغه‌ها و نقدهای دانشجویان در قالب طنز دانست و ادامه داد: طنز یکی از مؤثرترین ابزارها برای طرح مسائل اجتماعی و فرهنگی است و جشنواره تلخند تلاش می‌کند این ظرفیت را در میان دانشجویان تقویت کند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان درباره تقویم جشنواره نیز گفت: مهلت ارسال آثار تا ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تعیین شده و آیین اختتامیه جشنواره در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نحوه ارسال آثار، تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۱۶۰۰۳۳۳۵ ارسال کنند. در هر بخش، نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ میلیون ریال به همراه لوح سپاس جشنواره دریافت خواهند کرد.