به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی مهدویان پیش از ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی با شکوه هرچه تمامتر و با استقبال کمنظیر جامعه انتظامی، در تاریخ ۷ دی ماه در استان کردستان برگزار خواهد شد.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کردستان گفت: برگزاری این همایش گامی بلند در مسیر تحقق دغدغههای مقام معظم رهبری و اجرای اولویتهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
وی همچنین نهج البلاغه را به عنوان یک منبع عظیم علمی و عملی معرفی کرد که میتواند راهنمایی ارزشمند برای ارتقای توانمندیهای معنوی و اعتقادی کارکنان انتظامی باشد.
حجت الاسلام مهدویان گفت: این همایش با مشارکت چهار گروه هدف شاملکارکنان شاغل نیروی انتظامی و خانوادههای آنان، اعضای وابسته گرانقدر نیروی انتظامی و خانوادههای آنان، سربازان وظیفه و همچنین اساتید، دانشجویان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و قلم برگزار میشود.
وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این رویداد فرهنگی، در پنج عرصه فرهنگی و هنری از جمله فیلم کوتاه، سرودهای حماسی و معنوی، مقالات علمی، اشعار ناب و نقاشیهای مفهومی رقابت کردند.
وی اذعان کرد: آثار این رویداد همگی با محوریت سیره و معارف گهربار نهج البلاغه تولید و ارائه شدهاند.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان در پایان گفت: این همایش با هدف نهادینه کردن فرهنگ ناب علوی و سیره عملی امیرالمؤمنین علی (ع) در بین اعضای غیور انتظامی و خانوادههای آنان، گامی اساسی در تقویت بنیانهای اعتقادی و ارتقای معنوی این نهاد انقلابی برداشته است.
نظر شما