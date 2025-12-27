  1. استانها
برگزاری همایش تخصصی نهج‌البلاغه انتظامی در کردستان

سنندج- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان گفت: اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی کشور هفتم دی‌ماه در سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی مهدویان پیش از ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی با شکوه هرچه تمام‌تر و با استقبال کم‌نظیر جامعه انتظامی، در تاریخ ۷ دی ماه در استان کردستان برگزار خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کردستان گفت: برگزاری این همایش گامی بلند در مسیر تحقق دغدغه‌های مقام معظم رهبری و اجرای اولویت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین نهج البلاغه را به عنوان یک منبع عظیم علمی و عملی معرفی کرد که می‌تواند راهنمایی ارزشمند برای ارتقای توانمندی‌های معنوی و اعتقادی کارکنان انتظامی باشد.

حجت الاسلام مهدویان گفت: این همایش با مشارکت چهار گروه هدف شاملکارکنان شاغل نیروی انتظامی و خانواده‌های آنان، اعضای وابسته گرانقدر نیروی انتظامی و خانواده‌های آنان، سربازان وظیفه و همچنین اساتید، دانشجویان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و قلم برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این رویداد فرهنگی، در پنج عرصه فرهنگی و هنری از جمله فیلم کوتاه، سرودهای حماسی و معنوی، مقالات علمی، اشعار ناب و نقاشی‌های مفهومی رقابت کردند.

وی اذعان کرد: آثار این رویداد همگی با محوریت سیره و معارف گهربار نهج البلاغه تولید و ارائه شده‌اند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان در پایان گفت: این همایش با هدف نهادینه کردن فرهنگ ناب علوی و سیره عملی امیرالمؤمنین علی (ع) در بین اعضای غیور انتظامی و خانواده‌های آنان، گامی اساسی در تقویت بنیان‌های اعتقادی و ارتقای معنوی این نهاد انقلابی برداشته است.

