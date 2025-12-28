به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی مهدویان صبح یکشنبه در همایش تخصصی نهج‌البلاغه فرماندهی انتظامی استان کردستان، با گرامیداشت اعیاد ماه رجب و میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، این ایام را بستری ارزشمند برای تعمیق باورهای دینی، اخلاقی و معنوی در جامعه عنوان کرد.

وی با تأکید بر نقش نیروهای مسلح در صیانت از کیان نظام اسلامی اظهار کرد: نیروی انتظامی در کنار سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و بسیج، مصداق بارز «حصون الرعیه» و دژ استوار مردم و نظام به شمار می‌رود که امنیت و آرامش اجتماعی مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی آنان است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی کردستان با استناد به بیانات امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه افزود: نیروهای نظامی و انتظامی، پشتوانه عزت دین، مایه اقتدار حاکمیت و عامل ثبات و امنیت در جامعه هستند و همین جایگاه والا، مسئولیت سنگینی را در قبال مردم و ارزش‌های اسلامی بر دوش آنان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب به جایگاه پلیس تصریح کرد: مقام معظم رهبری از کارکنان نیروی انتظامی به عنوان «مجاهدان واقعی فی سبیل‌الله» یاد کرده‌اند که این تعبیر، بیانگر نقش تعیین‌کننده پلیس در صیانت از امنیت، اخلاق عمومی و هویت اسلامی جامعه است.

نیروی انتظامی پیش برنده اهداف نظام اسلامی است

حجت‌الاسلام مهدویان با بیان اینکه پلیس جمهوری اسلامی ایران نیرویی صرفاً اجرایی نیست، گفت: امروز نیروی انتظامی نه‌تنها پیش‌رونده، بلکه پیش‌برنده اهداف نظام مقدس اسلامی است و این مسیر را با اتکا به تعالیم قرآن کریم، احادیث اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه نهج‌البلاغه دنبال می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انس بیشتر نیروها با نهج‌البلاغه، خاطرنشان کرد: همایش تخصصی نهج‌البلاغه به صورت سراسری در یگان‌های انتظامی کشور برگزار شده و فرماندهی انتظامی استان کردستان نیز افتخار دارد میزبان این برنامه فرهنگی و معرفتی باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کردستان با ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش گفت: این رویداد فرهنگی در پنج بخش سرود، شعر، مقاله، نقاشی و فیلم کوتاه برگزار شد و کارکنان انتظامی، خانواده‌ها، سربازان و عموم مردم استان در آن مشارکت داشتند.

وی افزود: آثار متنوعی به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از داوری، در هر رشته سه اثر برتر انتخاب و در مجموع از ۲۱ نفر از برگزیدگان تقدیر به عمل خواهد آمد.

حجت‌الاسلام مهدویان در پایان با قدردانی از حمایت فرماندهی کل انتظامی کشور، فرمانده انتظامی استان کردستان، مجموعه حفاظت اطلاعات و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری همایش، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از معارف گرانسنگ نهج‌البلاغه و سیره نورانی امیرالمؤمنین علی (ع)، زمینه خدمت صادقانه‌تر به مردم و نظام اسلامی بیش از پیش فراهم شود.