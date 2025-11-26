سرهنگ قنبری: بسیج نماد اقتدار مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد قنبری صبح چهارشنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان با عنوان رزمایش اقتدار بسیج در شهرستان آستارا با اشاره به نقش مردمی بسیج در صیانت از انقلاب اسلامی گفت: باید قدرت مردمی و اقتدار بسیج را به رخ عالمیان بکشانیم، همه آحاد بسیجیان در کنار نیروهای مسلح، با همراهی مردم همیشه در صحنه شهرستان آستارا، استان گیلان و سراسر کشور، از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مرزهای جغرافیایی و عقیدتی اسلام حفاظت می‌کنند.

وی با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) الگوهای بزرگ دفاع از ولایت و امامت بودند و امروز بسیجیان باید همانند ایشان در عرصه‌های مورد نیاز اسلام و انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

فرمانده سپاه آستارا با تأکید بر حضور بسیجیان در مقابله با جنگ نرم دشمن تصریح کرد: بسیجیان با شور و شعور انقلابی در قلب جنگ نرم نقش‌آفرین هستند و حضور آنان موجب تضعیف دشمنان می‌شود.

وی افزود: امنیت، اقتصاد و همه عرصه‌ها باید مردمی باشد و دشمنان از همین حضور مردمی هراس دارند.

قنبری ضمن تقدیر از اعضای شورای تأمین، امام جمعه، فرماندهان سپاه و مسئولان حاضر در مراسم گفت: این تجمع بزرگ نشان می‌دهد که مردم و بسیجیان پای آرمان‌های انقلاب و اسلام ایستاده‌اند و برای تحقق تمدن نوین اسلامی و ظهور منجی عالم بشریت لحظه‌شماری می‌کنند.

وی در پایان یاد و خاطره فرماندهان و شهیدان دفاع مقدس و دانشمندان شهید کشور را گرامی داشت و برای همه بسیجیان و مردم ایران اسلامی آرزوی سلامتی و توفیق کرد.