به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره برخورد یک اتوبوس با دیواره بزرگراه ستاری اعلام کرد: این اتوبوس هیچ ارتباطی با ناوگان شرکت واحد ندارد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تعلق آن به شرکت واحد تأیید نشده است.
شرکت واحد ضمن اظهار تأسف از وقوع حوادث رانندگی و هرگونه خسارت جانی و مالی برای مردم، تأکید میکند که ایمنی، آموزش و نظارت بر رانندگان و ناوگان حملونقل عمومی از اولویتهای اصلی این مجموعه است.
همچنین از رسانهها درخواست میشود در انتشار اخبار مرتبط با ناوگان حملونقل عمومی دقت کافی داشته باشند تا از هرگونه برداشت نادرست جلوگیری شود.
