به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اظهار داشت: علت کندی پیشرفت در این زمینه درگذشته، عدم توجه کافی به این موضوع در دورههای قبلی بوده است. تمام فشار نوسازی ناوگان بر دوش دوره فعلی مدیریت شهری افتاده است.
علیزاده افزود: از ابتدای حضور مدیریت شهری دوره ششم، بهویژه با تلاشهای شهردار محترم تهران، اولین گامهای عملی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی برداشته شد. انعقاد قرارداد برای خرید ۱۷۵ دستگاه اتوبوس با شرکت ایرانخودرو دیزل، نقطه آغازی برای این تحول بزرگ بود.
وی با اشاره به قراردادهای بزرگ منعقد شده در این دوره، گفت: در طول چهار سال گذشته، بیش از ۴۰۰۰ قرارداد خرید اتوبوس منعقد شده است. از این تعداد، حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی و ۲۵۰۰ دستگاه از خودروساز چینی خریداری شده است. این قراردادها در دادگاه منعقد و اتوبوسها بهتدریج تحویل شدهاند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه ناوگان فعال اتوبوسرانی در زمان تحویل مدیریت شهری دوره ششم تنها ۸۰۰ دستگاه بوده است، افزود: امروز تعداد اتوبوسهای فعال در سطح شهر تهران به بالای ۳۰۰۰ دستگاه رسیده است. این افزایش قابلتوجه، نتیجه یک اقدام جهادی و انقلابی از سوی مجموعه شهرداری است. علیرغم تمام تخریبها و فشارها، شهرداری تهران زیر بار این مسئولیت رفته و قراردادها را منعقد کرده است.
علیزاده همچنین به توسعه ناوگان اتوبوسهای برقی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس نو، حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هستند. این موضوع نشاندهنده توجه ویژه به فناوریهای نوین و کاهش آلایندگی در حملونقل عمومی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفتوگو به نقش معاون حملونقل شهرداری تهران، زاکانی، اشاره کرد و گفت: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نهتنها باعث بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی شده است، بلکه گامی مهم در جهت کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیستمحیطی شهر تهران به شمار میرود. ما امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهیم.
نظر شما