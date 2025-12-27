  1. استانها
سلطان‌محمدی: فاز نخست پروژه محور شهیدان کریمی به بهره برداری رسید

زنجان- شهردار زنجان از بهره‌برداری فاز نخست پروژه محور شهیدان کریمی با اعتباری نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: عبور و مرور در فاز نخست محور شهیدان کرمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطان‌محمدی، ظهر شنبه در آیین افتتاح فاز نخست محور شهیدان کریمی با اشاره به نقش این پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی شهر گفت: محور شهیدان کریمی با هدف کاهش بار ترافیکی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و تحقق عدالت شهری طراحی و اجرا شده است و فازهای بعدی آن نیز طبق برنامه زمان‌بندی در آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های غرب شهر زنجان از اولویت‌های مدیریت شهری است، افزود: وجود آرامستان شهر و منطقه ویژه اقتصادی در غرب زنجان، اهمیت این محدوده را دوچندان کرده و اجرای این محور نقش مهمی در تسهیل دسترسی و خدمات‌رسانی خواهد داشت.

شهردار زنجان با تشریح اقدامات انجام‌شده در فاز نخست پروژه اظهار کرد: در این مرحله، ساماندهی معابر تقاطع شهید پیرمحمدی در دستور کار قرار گرفت که شامل تخریب کانال قدیمی و احداث کانالی جدید به طول ۳۵۰ متر با عرض پنج متر و ارتفاع چهار متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین حدود یک کیلومتر عملیات راهسازی و اصلاح هندسی مسیر با لحاظ نیازهای املاک تجاری، اداری و مسکونی منطقه انجام شده تا تردد و ارائه خدمات شهری با سهولت بیشتری صورت گیرد.

سلطانمحمدی با اشاره به اجرای پل این محور عنوان کرد: پل رمپ جهتی انصارالمهدی (عج) با استفاده از روش نوین سیگمنتال و به‌کارگیری ۱۵۴ قطعه بتنی اجرا شد که این روش بدون ایجاد اختلال در ترافیک شهری امکان اجرای پروژه را فراهم کرد و تأثیر محسوسی در روان‌سازی تردد این مسیر دارد.

وی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام افزود: مجموعه مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر تمرکز خود را بر اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار قرار داده‌اند و در این راستا طرح‌های متعددی در سطح شهر در حال اجراست.

شهردار زنجان با اشاره به حجم پروژه‌های عمرانی فعال در شهر گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در زنجان تعریف شده که بخش عمده‌ای از آنها در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و توسعه متوازن مناطق مختلف شهر، به‌ویژه غرب زنجان، با جدیت دنبال می‌شود.

