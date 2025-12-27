به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطان‌محمدی، ظهر شنبه در آیین افتتاح فاز نخست محور شهیدان کریمی با اشاره به نقش این پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی شهر گفت: محور شهیدان کریمی با هدف کاهش بار ترافیکی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و تحقق عدالت شهری طراحی و اجرا شده است و فازهای بعدی آن نیز طبق برنامه زمان‌بندی در آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های غرب شهر زنجان از اولویت‌های مدیریت شهری است، افزود: وجود آرامستان شهر و منطقه ویژه اقتصادی در غرب زنجان، اهمیت این محدوده را دوچندان کرده و اجرای این محور نقش مهمی در تسهیل دسترسی و خدمات‌رسانی خواهد داشت.

شهردار زنجان با تشریح اقدامات انجام‌شده در فاز نخست پروژه اظهار کرد: در این مرحله، ساماندهی معابر تقاطع شهید پیرمحمدی در دستور کار قرار گرفت که شامل تخریب کانال قدیمی و احداث کانالی جدید به طول ۳۵۰ متر با عرض پنج متر و ارتفاع چهار متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین حدود یک کیلومتر عملیات راهسازی و اصلاح هندسی مسیر با لحاظ نیازهای املاک تجاری، اداری و مسکونی منطقه انجام شده تا تردد و ارائه خدمات شهری با سهولت بیشتری صورت گیرد.

سلطانمحمدی با اشاره به اجرای پل این محور عنوان کرد: پل رمپ جهتی انصارالمهدی (عج) با استفاده از روش نوین سیگمنتال و به‌کارگیری ۱۵۴ قطعه بتنی اجرا شد که این روش بدون ایجاد اختلال در ترافیک شهری امکان اجرای پروژه را فراهم کرد و تأثیر محسوسی در روان‌سازی تردد این مسیر دارد.

وی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام افزود: مجموعه مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر تمرکز خود را بر اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار قرار داده‌اند و در این راستا طرح‌های متعددی در سطح شهر در حال اجراست.

شهردار زنجان با اشاره به حجم پروژه‌های عمرانی فعال در شهر گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در زنجان تعریف شده که بخش عمده‌ای از آنها در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و توسعه متوازن مناطق مختلف شهر، به‌ویژه غرب زنجان، با جدیت دنبال می‌شود.