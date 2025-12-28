چرخ و فلک سکه و طلا به آسمان رسید؛ سکه از مرز ۱۷۰ میلیون تومان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر بازار طلا و سکه در یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ با افزایش گسترده و پرشتاب قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ افزایشی که در شرایطی رقم خورد که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه بسته بودند و تنها محرک خارجی بازار، عملکرد قدرتمند اونس طلا در پایان هفته کاری بود. اونس جهانی طلا در آخرین تلاش خود در روز جمعه، با رشد ۵۱ دلاری به قیمت ۴۵۳۲ دلار رسید و بازدهی بیش از ۱.۱ درصدی را ثبت کرد. هم‌زمان در داخل کشور، دلار آزاد و غیررسمی با جهش قابل توجهی وارد کانال‌های بالاتر شد و اکنون در محدوده ۱۴۲ هزار تومان در حال معامله است؛ اگرچه در جریان معاملات امروز، نرخ‌هایی تا ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان نیز در بازار مشاهده شد.

هم‌جهتی این دو عامل، یعنی پرواز اونس جهانی و جهش دلار آزاد، زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شد و باعث شد روند معاملات بیش از پیش تحت تأثیر انتظارات هیجانی قرار بگیرد.

بازار طلا؛ رشد هماهنگ عیارها در سایه دلار پرنوسان

در بازار طلا، تمامی عیارها و مظنه‌ها امروز با افزایش قیمت همراه بودند و دامنه نوسان قابل توجهی را تجربه کردند که نشان‌دهنده برتری تقاضا بر عرضه در کوتاه‌مدت است.

قیمت طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲.۱۸ درصدی، به ۱۵,۶۸۰,۵۰۰ تومان رسید (۱۵,۶۸۱ ریال جدید). کمترین قیمت ثبت‌شده برای این نوع طلا ۱۵,۳۴۶,۷۰۰ تومان و بیشترین قیمت آن ۱۶,۱۴۲,۰۰۰ تومان بود که نوسان قابل توجهی را در طول معاملات نشان می‌دهد.

طلای ۲۴ عیار نیز هم‌راستا با بازار، با رشد ۲.۱۸ درصدی در نرخ ۲۰,۹۰۷,۲۰۰ تومان معامله شد (۲۰,۹۰۷ ریال جدید). این عیار از طلا امروز در بازه ۲۰,۴۶۲,۱۰۰ تومان تا ۲۱,۵۲۲,۵۰۰ تومان نوسان داشت.

در بازار طلای کارکرده، طلای دست دوم با افزایش مشابه ۲.۱۸ درصدی، به قیمت ۱۵,۴۷۱,۴۰۰ تومان رسید (۱۵,۴۷۱ ریال جدید) و بین کف ۱۵,۱۴۲,۱۰۸ تومان و سقف ۱۵,۹۲۶,۷۸۵ تومان جابه‌جا شد.

در بخش دادوستدهای عمده، مثقال طلا (آبشده) نیز با رشد ۲.۱۹ درصدی در قیمت ۶۷,۹۳۴,۰۰۰ تومان معامله شد (۶۷,۹۳۴ ریال جدید). نوسان این مظنه از ۶۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان تا ۶۹,۹۲۵,۰۰۰ تومان بود که نشان می‌دهد فشار تقاضا در سطوح بالاتر نیز همچنان فعال است.

در کنار طلا، گرم نقره ۹۹۹ نیز از موج افزایشی بازار عقب نماند و با ۲.۷۷ درصد افزایش، به قیمت ۴,۳۰۹,۴۰۰ تومان رسید و در بالاترین نرخ روزانه خود معامله شد.

بازار سکه؛ امامی در اوج، قطعات کوچک‌تر با رشدهای تندتر

بازار سکه امروز یکی از پرتلاطم‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت و تمامی قطعات سکه، افزایش قیمت محسوسی را ثبت کردند؛ افزایشی که در قطعات کوچک‌تر، از نظر درصدی، شدیدتر بود. سکه امامی با رشد ۳.۹۲ درصدی، به قیمت ۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان رسید (۱۶۵,۱۶۰ ریال جدید). این سکه امروز در بازه ۱۵۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان تا ۱۶۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان نوسان داشت و توانست سقف‌های جدیدی را لمس کند.

سکه بهار آزادی نیز با افزایش ۴.۱۱ درصدی، در نرخ ۱۵۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان معامله شد (۱۵۷,۲۳۰ ریال جدید). کمترین قیمت آن ۱۵۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان و بیشترین نرخ ثبت‌شده ۱۵۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.

در قطعات متوسط، نیم‌سکه با رشد ۳.۷۶ درصدی، به ۸۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان رسید (۸۹,۴۹۰ ریال جدید) و بین ۸۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان تا ۸۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان در نوسان بود.

ربع‌سکه بیشترین درصد رشد را در میان قطعات سکه به ثبت رساند و با افزایش ۵.۴ درصدی، در قیمت ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان معامله شد (۵۴,۲۲۰ ریال جدید). دامنه نوسان آن از ۵۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان تا ۵۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان گزارش شد.

در نهایت، سکه گرمی نیز با رشد ۳.۲۱ درصدی به ۲۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان رسید (۲۲,۵۳۰ ریال جدید) و در محدوده ۲۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان تا ۲۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان نوسان کرد.

اگرچه چشم‌انداز کلی بازار طلا صعودی ارزیابی می‌شود و بسیاری از فعالان معتقدند هرگونه اصلاح احتمالی در آینده، ماهیتی مقطعی خواهد داشت، اما افزایش قیمت‌های امروز بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل‌های بنیادی و قابل پیش‌بینی باشد، ناشی از هیجانات شدید بازار و جهش دلار آزاد است.

در شرایط فعلی، ورود به بازار در این سطوح قیمتی، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، ارزنده نیست و بخش قابل توجهی از تقاضا ناشی از ترس جا ماندن از بازار است؛ خریدهایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سود پایداری برای خریداران به همراه نخواهد داشت.

این قیمت‌ها لزوماً نتیجه تحلیل نیستند و ادامه مسیر بازار در کوتاه‌مدت، قابل پیش‌بینی دقیق نخواهد بود؛ موضوعی که ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی را بیش از پیش برجسته می‌کند.