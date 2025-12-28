  1. دين، حوزه، انديشه
۷ دی ۱۴۰۴، ۶:۵۴

طرح ملی مواجهه فعال با شبهات اجرا می‌شود

مسئول پاسخکده‌های دینی استان‌های مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه گفت: طرح ملی مواجهه فعال با شبهات در سه ماه پایانی امسال در استان‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد ملک‌پور مسئول پاسخکده‌های دینی استان‌های مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماه پایانی امسال برنامه‌هایی اجرا می‌شود که محور اصلی همه آنها تغییر آرایش و مواجهه فعال با شبهات است.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها در استان‌های کشور اجرا می‌شود، گفت: برنامه‌های پاسخکده‌های دینی به گونه‌ای طراحی شده که با الهام از تأکیدهای مقام معظم رهبری در مواجهه فعال با شبهات در حوزه‌های معارف انقلاب اسلامی، مبانی تشیع و مبانی کلی اسلام پیش بینی شده است.

به گفته وی، ابزارهای این مواجهه فعال، برگزاری جلسات تخصصی، میزگردهای کارشناسی، تولید محتوای هدفمند و راه اندازی مدارس علمی شبهه پژوهی است.

حجت‌الاسلام ملک‌پور ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها بتواند موجب انسجام بخشی و ارتقای کیفی فعالیت‌های پاسخگویی به شبهات شود.

