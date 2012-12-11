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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

مسئولیت کارگروه صنعتی موقوفات کشور به اوقاف اصفهان واگذار شد

مسئولیت کارگروه صنعتی موقوفات کشور به اوقاف اصفهان واگذار شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون بهره‌برداری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: مسئولیت کارگروه صنعتی، تجاری و مسکونی موقوفات سراسر کشور به اوقاف اصفهان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی مصلح با اشاره به تشکیل پنج کارگروه در حوزه معاونت بهره‌برداری اقتصادی سازمان اوقاف، اظهار کرد: این کارگروه‌ها با هدف ارتقای سطح بهره‌وری در موقوفات کشور تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این کارگروه‌ها عبارتند از کشاورزی و زراعت، اجارات، بقاع متبرکه، وقف‌های نوین و کارگروه صنعتی، تجاری و مسکونی، افزود: مسئولیت هریک از این کارگروه‌ها به عهده یکی از استان‌های برخوردار در زمینه وقف و موقوفات قرار داده شده است.

معاون بهره‌برداری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه مسئولیت کارگروه صنعتی، تجاری و مسکونی به اوقاف اصفهان واگذار شد، تصریح کرد: حجت‌الاسلام اژدری مدیرکل اوقاف اصفهان به عنوان رئیس، معاونت بهره‌برداری اقتصادی اداره کل نائب رئیس، دکتر طغیانی عضو علمی و امیرحسین اسماعیلی‌پور و مجید معمارمنتظرین نیز به عنوان اعضای این کارگروه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی این کارگروه برنامه‌ریزی به منظور سرمایه‌گذاری بر روی اراضی موقوفه با کاربری‌های تجاری، مسکونی و صنعتی است که قابلیت تعمیم به اراضی موقوفه در سراسر کشور را داشته باشد.

صادقی مصلح بیان داشت: در هر یک از جلسات کارگروه بنا به موضع مطروحه از فعالان موفق در بخش‌های صنعت، مسکن یا بازرگانی دعوت به عمل آمده و از نظرات آنها برای برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: استان اصفهان به علت داشتن قابلیت‌های مختلف در عرصه‌های ذکر شده، مسئولیت این کارگروه را به عهده گرفت و امیدواریم با تلاش اعضای کارگروه به ویژه بخش علمی آن بتوانیم نسبت به احیای موقوفات و درآمدزایی آنها گام‌های موثری برداریم.

معاون بهره‌برداری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: این کارگروه در مدت یک ماه گذشته چهار جلسه برگزار کرده که مهم‌ترین آن تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری استان با موضوع سرمایه‌گذاری روی اراضی موقوفه استان اصفهان با حضور استاندار و مدیران ارشد 25 دستگاه مرتبط با سرمایه‌گذاری بود که نتایج خوبی نیز به همراه داشت.

وی اضافه کرد: جلسه‌ای نیز با حضور دکتر موسوی رئیس کارگروه‌های معاونت اقتصادی سازمان و دکتر طغیانی عضو علمی کارگروه تشکیل شد و در آن درباره معضلات و مشکلات سرمایه‌گذاری روی اراضی موقوفه و چالش‌های پیش‌رو بحث و تبادل نظر به عمل آمد و اطلاعات مربوط برای بررسی کارشناسی و دقیق‌تر و ارائه راهکار علمی به کارگروه تخصصی علمی در ستاد سازمان ارسال شد.

کد مطلب 1763371

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