۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

مدارس اصفهان و چند شهر استان فردا غیرحضوری شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیر حضوری شدن مدارس اصفهان و چند شهر اصفهان فردا یکشنبه ۷ دی ماه خبر داد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به هشدار تداوم پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها تا بعدازظهر روز یکشنبه، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور مدیران آموزش و پرورش، هواشناسی، محیط زیست، مرکز بهداشت، شهرداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان و سایر اعضا برگزار شد.

وی افزود: به منظور کاهش مواجه با آلاینده‌ها روز یکشنبه ۷ دی ماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در شهرستان‌های فوق به صورت غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر این اساس هفتم دی ماه، آموزش در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین مهدهای کودک و پیش دبستانی در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردارو کارکنان دارای بیماری خاص نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

