مدیرکل ارشاد لرستان: راه «مقاومت» رمز پیروزی و عزت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد روز شنبه در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان، با اشاره به نقش محوری شورای فرهنگ عمومی در مدیریت فرهنگی استان، اظهار داشت: شورای اجتماعی استان ذیل شورای فرهنگ عمومی تشکیل شده و در همین راستا نگاشت نهادی برای دستگاههای عضو شورا و سایر دستگاههای اجرایی استان تدوین و ابلاغ شده است.
نگاشت نهادی؛ گامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی
دبیر شورای فرهنگ عمومی لرستان با بیان اینکه این نگاشت، وظایف مشخصی را برای هر یک از نهادها تعیین کرده است، افزود: بر اساس این ساختار، دستگاهها موظف هستند با اقدام مشترک، هماهنگ و هدفمند، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امید و نشاط اجتماعی در سطح استان را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: هماهنگی نهادی و پرهیز از اقدامات جزیرهای، یکی از الزامات اصلی موفقیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.
انسجام ملی و «ایرانمرد» در دستور کار شورای فرهنگ عمومی
روانشاد با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین تجربه جنگ دوازدهروزه، گفت: موضوع انسجام ملی و شعار «ایرانمرد» بهعنوان محور مهم، در دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان قرار گرفته است.
وی افزود: این رویکرد با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام، بهویژه در شرایط حساس کنونی دنبال میشود.
سپاه لرستان، دبیر هفته مقاومت در استان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به برنامههای هفته مقاومت در استان، اظهار داشت: سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان بهعنوان دبیر هفته مقاومت، برنامههای متنوع و گستردهای را طراحی و به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: انتظار میرود همه نهادها با مشارکت فعال و مسئولانه در اجرای این برنامهها، زمینه تقویت فرهنگ مقاومت، وحدت ملی و امیدآفرینی در جامعه را فراهم کنند.
مکتب حاج قاسم؛ پیونددهنده نسل جوان با فرهنگ مقاومت
روانشاد با تأکید بر نقش مکتب شهید سلیمانی در شرایط جنگ ترکیبی دشمن گفت: مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، پیونددهنده فرهنگ مقاومت با نسل جوان در دوران هجمههای فرهنگی، رسانهای و جنگ ترکیبی دشمن است.
وی خاطرنشان کرد: معرفی صحیح این مکتب و تبیین ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی شهید سلیمانی، میتواند نقش مهمی در مصونسازی نسل جوان در برابر توطئههای دشمنان داشته باشد.
راه مقاومت؛ مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت مقاومت در مسیر انقلاب اسلامی گفت: راه مقاومت، رمز پیروزی، عزت و پیشرفت ملت ایران است و تقویت این فرهنگ باید بهعنوان یک اولویت جدی در برنامههای فرهنگی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد.
