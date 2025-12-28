به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات راه‌یار از تجدید چاپ سه اثر پرفروش خود خبر داد. آثار «امواج اراده‌ها»، «کاش مورچه بودم» و «وقتی که معلم شدم» پس از انتشار اولیه، با استقبال گسترده‌ای مواجه شدند و به همین دلیل چاپ جدید آن‌ها روانه بازار نشر شده است.

«امواج اراده‌ها»، روایت توانمندی‌های ملی به چاپ هجدهم رسید

کتاب «امواج اراده‌ها» که به جمع‌آوری خاطرات کوتاه و مستند از شخصیت‌های اثرگذار کشور در پنج حوزه کلیدی پرداخته است، توانست به چاپ هجدهم برسد. این حوزه‌ها شامل صنایع نظامی، صنعت هسته‌ای، علوم پزشکی، دیپلماسی و مدیریت و فناوری و صنعت هستند.

چاپ جدید این اثر در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۲۹۰ هزار تومان منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند آن را با ۲۰ درصد تخفیف از سایت انتشارات راه‌یار تهیه کنند.

«امواج اراده‌ها» با هدف بازخوانی مسیر پیشرفت ایران، مخاطبان را با دستاوردهای ملی آشنا می‌کند و نشان می‌دهد که کشور از چه مسیرهایی عبور کرده و اکنون در چه جایگاهی قرار دارد. خاطرات گردآوری‌شده در این کتاب، از دل خبرها و تحلیل‌های روزمره بیرون کشیده شده و در پنج فصل مرتبط با موضوعات مذکور ارائه شده‌اند. برخی خاطرات به بررسی ابعاد شخصیتی دانشمندان و فعالان هر حوزه اختصاص یافته و بخش دیگری از آن‌ها، روایت دستاوردهای جمعی و فردی این شخصیت‌ها را بازگو می‌کند.

«کاش مورچه بودم»، آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان به چاپ دوم رسید

کتاب کودکانه «کاش مورچه بودم» که با هدف آموزش مفاهیم مسئولیت‌پذیری و ارزش کار به کودکان منتشر شده، موفق به چاپ دوم شد. این اثر به همت انجمن ادبی باغچه و تحت نظر خانه همبازی تألیف و تصویرگری شده است. نویسنده کتاب حمیده حسینا و تصویرگر آن منصوره محمدی است.

چاپ دوم این کتاب در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده و امکان خرید آن با ۱۵ درصد تخفیف از سایت انتشارات راه‌یار فراهم است.

داستان کتاب حول شخصیت کودکی به نام لیلا شکل گرفته که در جستجوی تجربه‌های تازه و بازی‌های روزمره، آرزو می‌کند کاش مورچه بود. روایت ساده و شیرین کتاب، کودکان را با مفهوم مسئولیت‌پذیری و لذت کار کردن آشنا می‌کند و پنجره‌ای تازه به درک اهمیت انجام کارهای مفید و ارزشمند می‌گشاید.

«وقتی که معلم شدم»، روایت کودکانه زندگی شهید شهریاری به چاپ سوم رسید

کتاب «وقتی که معلم شدم» که بخشی از زندگی شهید مجید شهریاری را به زبان کودکانه روایت می‌کند، چاپ سوم خود را تجربه کرد. داستان نشان می‌دهد که چگونه یک پسربچه باهوش، با آرزو و پشتکار خود، مسیر تبدیل شدن به دانشمند و استاد بزرگ را طی می‌کند.

چاپ سوم این اثر در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۸۰ هزار تومان منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند آن را با ۱۵ درصد تخفیف از سایت انتشارات راه‌یار خریداری کنند. نویسنده کتاب نازنین صابری بهداد و تصویرگر آن مرضیه صادقی است.

«وقتی که معلم شدم» با زبانی ساده و کودکانه، ارزش تلاش، پشتکار و اهمیت آرزوهای بزرگ را به مخاطبان خردسال منتقل می‌کند و همزمان علاقه کودکان به مطالعه و شناخت زندگی دانشمندان ایرانی را تقویت می‌کند.