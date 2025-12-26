  1. استانها
  2. بوشهر
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

مشاور وزیر میراث فرهنگی: زیرساختهای کاخ بردک سیاه دشتستان تقویت می‌شود

بوشهر- مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از کاخ بردک سیاه روستای دورودگاه دشتستان بر تقویت زیرساخت‌های این بنای تاریخی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد حق‌شناس عصر جمعه با همراهی احمد دشتی، فرماندار دشتستان، نصرالله ابراهیمی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و با استقبال مصطفی سلیمی‌مفرد، سرپرست بخشداری سعدآباد، دهیار و اعضای شورای اسلامی و جمعی از معتمدین روستای دورودگاه و علاقه‌مندان به حوزه‌های تاریخی و گردشگری از بنای تاریخی کاخ بردک سیاه این روستا بازدید کردند.

در این بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر توضیحاتی در خصوص چگونگی احداث کاخ بردک سیاه در دوران باستان، تاریخ پیدایش آن، اهمیت این بنا در باستان شناسی ایران و جایگاه آن در هویت بخشی به تاریخ ایران و منطقه جنوب کشور و شهرستان دشتستان و ضرورت حفظ و نگه‌داری این اثر تاریخی با جاذبه گردشگری پرداخت.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر احداث زیرساخت‌های لازم در خصوص تسهیل رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی، تأمین امنیت و حفظ و نگه‌داری این بنای تاریخی تأکید کرد تا در دستور کار شورای تأمین و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دشتستان قرار گیرد.

