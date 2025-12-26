به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد حق‌شناس عصر جمعه با همراهی احمد دشتی، فرماندار دشتستان، نصرالله ابراهیمی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و با استقبال مصطفی سلیمی‌مفرد، سرپرست بخشداری سعدآباد، دهیار و اعضای شورای اسلامی و جمعی از معتمدین روستای دورودگاه و علاقه‌مندان به حوزه‌های تاریخی و گردشگری از بنای تاریخی کاخ بردک سیاه این روستا بازدید کردند.

در این بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر توضیحاتی در خصوص چگونگی احداث کاخ بردک سیاه در دوران باستان، تاریخ پیدایش آن، اهمیت این بنا در باستان شناسی ایران و جایگاه آن در هویت بخشی به تاریخ ایران و منطقه جنوب کشور و شهرستان دشتستان و ضرورت حفظ و نگه‌داری این اثر تاریخی با جاذبه گردشگری پرداخت.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر احداث زیرساخت‌های لازم در خصوص تسهیل رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی، تأمین امنیت و حفظ و نگه‌داری این بنای تاریخی تأکید کرد تا در دستور کار شورای تأمین و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دشتستان قرار گیرد.