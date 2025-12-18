علی‌اصغر نخعی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از پیشنهاد برخی جریان‌ها برای کاهش یا حذف بودجه‌های فرهنگی، اظهار کرد: حذف بودجه فرهنگ یک خطای راهبردی است، اما بودجه نهادها و رسانه‌هایی که ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند و به ترویج فرهنگ غربی یا نقض هنجارهای جامعه می‌پردازند، باید بدون تعارف حذف شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظرها و نامه اخیر برخی افراد با عنوان «اساتید دانشگاه» درباره ضرورت حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی گفت: فرهنگ هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است و همه ارکان نظام، از رهبر انقلاب تا مدیران ارشد، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ریشه در ضعف فرهنگی دارد.

وی با تأکید بر اینکه «کاهش بودجه فرهنگی به معنای آسیب‌زدن مستقیم به جامعه است»، افزود: اگر قرار است هزینه‌های غیرضروری حذف شود، باید به سراغ بریز و بپاش‌های اداری، سفرهای خارجی دلاری، جلسات بی‌حاصل، هزینه‌های پذیرایی در دستگاه‌های دولتی و سوءمدیریت در شرکت‌ها و هلدینگ‌های دولتی رفت، نه بودجه‌های فرهنگی که همین حالا هم ناکافی است.

نخعی‌راد با انتقاد از رویکرد سیاسی پشت برخی پیشنهادها تصریح کرد: این موضوع اساساً اقتصادی نیست که عده‌ای بدون تخصص در مدیریت کلان کشور درباره آن نسخه بپیچند. برخی از امضاءکنندگان این نامه‌ها نه اقتصاددان‌اند و نه دلسوز؛ بلکه نگاه کوتاه‌مدت و بعضاً سیاسی دارند و کار فرهنگی را مانع می‌بینند.

لزوم اصلاح ساختار تخصیص بودجه فرهنگی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار تخصیص بودجه فرهنگی گفت: بودجه نهادهای فرهنگی مؤثر باید نشان‌دار، شفاف و با ردیف مستقل در بودجه دیده شود تا هم پاسخگو باشند و هم از موازی‌کاری جلوگیری شود. ما به‌جای کاهش، باید بودجه فرهنگ را افزایش دهیم و به آن جهت بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، صراحتاً خواستار حذف بودجه برخی نهادها و رسانه‌ها ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و اظهار کرد: تعدادی از روزنامه‌ها و مجموعه‌هایی که بودجه فرهنگی می‌گیرند، عملاً مروج فرهنگ غربی هستند یا حتی به نمایندگی از دولت‌های متخاصم فعالیت رسانه‌ای می‌کنند. این‌ها نه‌تنها کار فرهنگی مؤثر انجام نمی‌دهند، بلکه بودجه فرهنگ را به انحراف می‌برند و باید بودجه‌شان حذف شود.

نخعی‌راد همچنین به برخی برنامه‌ها و مراسم‌های برگزارشده با عنوان فعالیت فرهنگی و ورزشی، از جمله در مناطق گردشگری مانند کیش، اشاره کرد و گفت: هزینه‌کرد بودجه عمومی در مسیر خلاف هنجارها و شئونات جامعه، مصداق روشن انحراف است و یا باید بودجه این مجموعه‌ها قطع شود یا مدیران آن‌ها تغییر کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش پیری جمعیت کشور تأکید کرد: امروز کشور نیازمند کار فرهنگی عمیق در حوزه خانواده و فرزندآوری است. حتی خانواده‌های متمکن هم از فرزندآوری فاصله گرفته‌اند و این نشان می‌دهد که مشکل صرفاً اقتصادی نیست. صداوسیما و نهادهای فرهنگی مؤثر باید تقویت شوند، نه تضعیف.