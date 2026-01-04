حسین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس، اظهار کرد: بودجه سال آینده بهدلیل محدودیت منابع مالی و درآمدهای ارزی کشور، ماهیتی متفاوت و تا حدی انقباضی دارد و مجلس تمرکز ویژهای بر معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، اصلاح ساختار بودجه و پرهیز از برخورد کاهشی با بخش فرهنگ و آموزش خواهد داشت.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دولت بیان کرد: مطابق قانون، دولت در موعد مقرر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. بودجه سال ۱۴۰۵ از جهات مختلف نسبت به سالهای گذشته تفاوتهای ماهوی دارد؛ چراکه کشور با محدودیتها و مضایق جدی در حوزه منابع مالی و درآمدهای ارزی مواجه است و این شرایط بر کلیت بودجه اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: یکی از تفاوتهای مهم بودجه امسال، حذف احکام بودجهای بر اساس ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی مجلس است. در سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از زمان کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس صرف بررسی احکام بودجه میشد، اما امسال احکام با ماهیت دائمی به قوانین دائمی منتقل شده و آنچه تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس ارائه شده، صرفاً جداول بودجهای است که سهمبندی دستگاهها، فصول و ردیفها را مشخص میکند.
محمدزاده تصریح کرد: تا این لحظه، بهجز کمیسیون تلفیق، سایر کمیسیونهای مجلس بهصورت رسمی وارد بررسی جداول بودجه نشدهاند و بررسیها از روزهای آینده آغاز خواهد شد، اما برآورد کلی این است که بودجه ۱۴۰۵ تا حدودی انقباضی باشد.
برخی احکام فرهنگی ماهیت الزامآور دارند
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اولویتهای مجلس در بررسی بودجه گفت: یکی از محورهای اصلی مورد توجه مجلس، مسائل معیشتی مردم است. با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد دغدغه برای عموم مردم، توجه ویژهای به این حوزه خواهد شد. این موضوع میتواند در قالبهایی مانند کالابرگ دائمی یا کالابرگ الکترونیک دنبال شود تا حمایتها به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود.
وی افزود: در حالی که امسال حدود ۸۰ درصد ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به نهادههای دامی اختصاص یافته، همچنان شاهد نابسامانی در این حوزه هستیم که نشان میدهد شیوه تخصیص منابع نیازمند اصلاح جدی است.
محمدزاده با اشاره به اظهارات برخی اساتید دانشگاه درباره حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی اظهار کرد: موضوعات فرهنگی و آموزشی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و نمیتوان با نگاه مقطعی یا صرفاً انقباضی با آن برخورد کرد. برخی احکام فرهنگی ماهیت الزامآور دارند و پاسخگویی به نیازهای این بخش قابل چشمپوشی نیست.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر انتقادی مطرح شده، ناظر بر برخی نهادهایی است که شاید ضرورتی برای تخصیص بودجه به آنها وجود نداشته باشد، نه اینکه بخواهیم بهصورت کلی با بخش فرهنگ، دانشگاه و آموزش کشور برخورد کاهشی داشته باشیم. انتظار میرود پیشنهادات دولت و مصوبه نهایی مجلس، پاسخگوی مطالبات واقعی بخش فرهنگ و آموزش باشد.
وی به اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختاری بودجه باید از بخشهایی آغاز شود که دچار سوءمدیریت و زیاندهی هستند. در همین راستا، بنده اخیراً طرحی را امضا کردهام که بر اساس آن حقوق و دستمزد کارکنان دولت و شرکتهای دولتی متناسب با نرخ تورم اصلاح شود.
محمدزاده خاطرنشان کرد: منابع این طرح از محل اصلاح معافیتهای کلان پیشبینی شده است؛ بهطوری که حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اختیار برخی کارخانجات بزرگ، هلدینگهای اقتصادی و بانکها قرار دارد که از مابهالتفاوت نرخ ارز و حاملهای انرژی بهرهمند میشوند و عملاً ضرورتی برای تداوم این معافیتها وجود ندارد.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با اصلاح یک فرآیند در یک نقطه، میتوان بسیاری از مطالبات بر زمینمانده را بهصورت منطقی و دقیق پاسخ داد، اما باید از اتکا به منابع موهومی پرهیز کرد؛ چراکه در صورت عدم تحقق منابع، هم نارضایتی عمومی ایجاد میشود و هم تورم انتظاری تشدید خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مجموعهای از ملاحظات واقعبینانه، اصلاح کلی ساختار بودجه کشور در دستور کار قرار گیرد و خروجی نهایی بودجه، پاسخگوی نیازهای واقعی مردم و بخشهای مهم کشور باشد.
