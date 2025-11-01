به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خریدوفروش طلاجات و رسید ساز جعلی و انتقال غیرمجاز وجه از حساب غیر جهت خرید طلاجات در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بلافاصله بعد از محرز شدن جرم وارد عمل شدند و ضمن شناسایی متهم، وی را در مخفیگاهش طی عملیاتی ضربتی دستگیر که در تحقیقات پلیس تا کنون به شش فقره کلاهبرداری تحت عنوان خریدوفروش طلاجات و رسید جعلی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان خرم‌آباد اعتراف کرده است.

رئیس پلیس آگاهی لرستان با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، گفت: شهروندان مراقب باشند، حین معامله قبل از هر چیز بایستی از صحت معامله اطمینان حاصل نمایند و تا واریز وجوه به‌حساب خود اطمینان کامل حاصل ننموده از تحویل اجناس با خریداران خودداری کنند.