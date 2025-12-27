ساوجبلاغ پایلوت کشوری در اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی ظهر شنبه در جلسه بررسی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع که با حضور استاندار و فرمانداران و دیگر مسئولان و مدیران اجرایی استان که روز شنبه، ششم دی ماه در محل پردیس دانشگاه تشکیل شد با اشاره به چالشهای موجود در اجرای برنامههای حوزه سلامت استان، بر لزوم پیگیری جدی و تقویت زیرساختهای فیزیکی، نیروی انسانی و نظام تأمین مالی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان طرحی مهم در هیأت دولت و تاکید مقام معظم رهبری بر اصل پیشگیری و بهداشت خاطر نشان کرد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به صورت کامل در شهرستان ساوجبلاغ به صورت نمونه در کشور اجرایی میشود. هم اکنون برنامه پزشک خانواده در ساوجبلاغ در حال اجرا است اما چالشها و کمبودهایی وجود دارد که برای بهتر اجرا شدن این طرح باید برطرف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: در پزشک خانواده و نظام ارجاع که در گام اول در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا خواهد شد برای هر ۴ هزار نفر یک پزشک و یک ماما، برای هر ۲۰ هزار نفر یک دندانپزشک، یک روانشناس، یک کارشناس تغذیه و برای هر ۸۰۰ نفر یک بهورز در نظر گرفته شده و در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت مستقر میباشند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح از سردرگمی بیماران که به کجا و چه پزشکی مراجعه کنند جلوگیری میشود و با کمترین هزینه یعنی نزدیک به خدمات رایگان، فرایند درمان بیمار از اولین مراجعه به خانه بهداشت تا دریافت خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی و تخصصی از طریق پزشک خانواده به صورت سیستمی انجام خواهد شد.
صیادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فضاهای حوزه بهداشت استان استیجاری است، گفت: زیرساختهای فیزیکی و فرسودگی تجهیزات، بهویژه در مراکز بهداشتی شهری و روستایی، موجب هدررفت منابع و افزایش هزینهها شده و ضروری است وضعیت فضاهای فیزیکی و تجهیزات پزشکی، اداری و فناوری اطلاعات بهبود یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، تقویت همکاری دستگاههای اجرایی از جمله فرمانداریها، سازمان برنامه و بودجه، راه و شهرسازی، شهرداریها و بیمهها با محوریت استانداری را ضروری دانست و افزود: استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای استان میتواند نقش مؤثری در اجرای موفق آمیز این طرح استانداردسازی و توسعه فضاهای بهداشتی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: پزشکان متخصص، محدودیتهای سامانههای توزیع پزشک و کمبود نیروی انسانی در مناطق روستایی و کمبرخوردار از مهمترین دغدغههاست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز نقش سازمانهای بیمهگر را در موفقیت برنامهها کلیدی دانست و تصریح کرد: پرداخت کامل و بهموقع تعهدات بیمهای، مشارکت مؤثر سازمان تأمین اجتماعی و همافزایی بیمهها در اجرای نظام ارجاع، زمینه ارتقای دسترسی عادلانه مردم استان به خدمات سلامت را فراهم میکند.
نظر شما