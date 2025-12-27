  1. استانها
  2. البرز
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

ساوجبلاغ پایلوت کشوری در اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است

ساوجبلاغ پایلوت کشوری در اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است

کرج-رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: ساوجبلاغ پایلوت کشوری در اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است و تقویت زیرساخت‌ها و نیروی انسانی برای اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در استان لازم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی ظهر شنبه در جلسه بررسی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع که با حضور استاندار و فرمانداران و دیگر مسئولان و مدیران اجرایی استان که روز شنبه، ششم دی ماه در محل پردیس دانشگاه تشکیل شد با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای برنامه‌های حوزه سلامت استان، بر لزوم پیگیری جدی و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی، نیروی انسانی و نظام تأمین مالی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان طرحی مهم در هیأت دولت و تاکید مقام معظم رهبری بر اصل پیشگیری و بهداشت خاطر نشان کرد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به صورت کامل در شهرستان ساوجبلاغ به صورت نمونه در کشور اجرایی می‌شود. هم اکنون برنامه پزشک خانواده در ساوجبلاغ در حال اجرا است اما چالش‌ها و کمبودهایی وجود دارد که برای بهتر اجرا شدن این طرح باید برطرف شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: در پزشک خانواده و نظام ارجاع که در گام اول در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا خواهد شد برای هر ۴ هزار نفر یک پزشک و یک ماما، برای هر ۲۰ هزار نفر یک دندانپزشک، یک روانشناس، یک کارشناس تغذیه و برای هر ۸۰۰ نفر یک بهورز در نظر گرفته شده و در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت مستقر می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح از سردرگمی بیماران که به کجا و چه پزشکی مراجعه کنند جلوگیری می‌شود و با کمترین هزینه یعنی نزدیک به خدمات رایگان، فرایند درمان بیمار از اولین مراجعه به خانه بهداشت تا دریافت خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی و تخصصی از طریق پزشک خانواده به صورت سیستمی انجام خواهد شد.

صیادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فضاهای حوزه بهداشت استان استیجاری است، گفت: زیرساخت‌های فیزیکی و فرسودگی تجهیزات، به‌ویژه در مراکز بهداشتی شهری و روستایی، موجب هدررفت منابع و افزایش هزینه‌ها شده و ضروری است وضعیت فضاهای فیزیکی و تجهیزات پزشکی، اداری و فناوری اطلاعات بهبود یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله فرمانداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و بیمه‌ها با محوریت استانداری را ضروری دانست و افزود: استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های استان می‌تواند نقش مؤثری در اجرای موفق آمیز این طرح استانداردسازی و توسعه فضاهای بهداشتی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: پزشکان متخصص، محدودیت‌های سامانه‌های توزیع پزشک و کمبود نیروی انسانی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار از مهم‌ترین دغدغه‌هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز نقش سازمان‌های بیمه‌گر را در موفقیت برنامه‌ها کلیدی دانست و تصریح کرد: پرداخت کامل و به‌موقع تعهدات بیمه‌ای، مشارکت مؤثر سازمان تأمین اجتماعی و هم‌افزایی بیمه‌ها در اجرای نظام ارجاع، زمینه ارتقای دسترسی عادلانه مردم استان به خدمات سلامت را فراهم می‌کند.

کد خبر 6703653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها