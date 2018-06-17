اعضای ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حکمی دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت را به عنوان دبیر و عضو ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع منصوب کرد.

وزیر بهداشت همچنین در احکام جداگانه ای، دکتر صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر جان بابایی، معاون درمان، دکتر اصغری، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، دکتر حقدوست، معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی، مهندس موهبتی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، دکتر ایمانیه، مشاور وزیر در امور دانشگاه ها، دکتر امامی رضوی، دبیر دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، دکتر اولیایی‌منش، دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت و دکتر شریعتی، رییس مرکز مدیریت شبکه را به عنوان اعضای این ستاد منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است: با عنایت به بند (الف) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای قانون با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و لزوم تشکیل ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بدین وسیله نظر به دانش، سوابق و توانایی های جناب عالی به عنوان دبیر/ عضو ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع منصوب می شوید. امید است در سایه پروردگار و بهره گیری از دانش و خرد جمعی در راستای ارتقای هر چه بیشتر کیفیت ارائه خدمات سلامت در کشور همت لازم را مبذول فرمایید.