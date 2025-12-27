  1. استانها
پیکر فوتی دوم حادثه ریزش بهمن روستای آلواتان پیدا شد؛ مصدومیت ۲ نفر

ارومیه- مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: پیکر فوتی دوم حادثه ریزش بهمن روستای آلواتان پیدا شد در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان شهرستان میرآباد اعلام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال احمر نلاس و دو تیم پشتیبان کوهستان از شعبه هلال احمر سردشت و میرآباد بلافاصله به محل حادثه در کیلومتر ۴۰ کیلومتری محور نلاس به میرآباد اعزام شدند.

محبوبی گفت: دو نفر از مفقودین زنده توسط تیم‌های عملیاتی هلال احمر و نیروهای مردمی در شرایط بد آب وهوایی و کولاک پیدا شدند.

وی یادآور شد: پیکر دو نفر نیز نیز علیرغم تلاش‌های بسیار پس از ۱۲ ساعت جست‌وجو متأسفانه در محل حادثه پیدا و به پایین دست کوه انتقال یافته و به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.

