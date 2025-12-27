خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ راضیه سالاری: مکتب حاج قاسم، فراتر از یک مجموعه آموزههای نظری، سبک زندگی عملی و نظام ارزشیای است که ریشه در متن جامعه و قلب تپنده ملت ایران دارد.
آنچه این مکتب را از دیگر جریانهای فکری متمایز میسازد، خاستگاه مردمی و انقلابی آن است. حاج قاسم از جنس مردم و انقلاب بود؛ در کویر سوزان کرمان متولد شد و در سایه آموزههای مکتب اسلام ناب و خون شهدای انقلاب پرورش یافت. او هیچگاه خود را جدا از مردم ندانست و همواره تاکید میکرد که «من یک سرباز کوچک انقلابم». این پیوند عمیق و ناگسستنی با بدنه ملت، مکتب او را از هرگونه نخبهگرایی و انزواطلبی مصون داشت و آن را به مکتبی همهفهم و در دسترس تبدیل کرد.
مکتب سردار سلیمانی بر سه ستون اصلی استوار است: شجاعت و مقاومت در برابر زورگویی، خدمترسانی بیمنت به مردم محروم و مستضعف، و عشق بیقید و شرط به ولایت فقیه به عنوان استمرار خط انقلاب. او با عمل خود ثابت کرد که دفاع از حریم ایران و ارزشهای انقلاب، دفاع از تمامی مظلومان جهان است و مرزبندی ظالمانه میان منافع ملی و آرمانهای امت اسلامی را برنمیتابد.
امروز مکتب حاج قاسم، بهعنوان یک الگوی زنده و اثرگذار، تنها محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست، بلکه به نمادی فراملی برای همه آزادگان و ستمدیدگانی تبدیل شده که در مسیر مقاومت و عدالتخواهی گام برمیدارند. این مکتب، یادآور این حقیقت همیشگی است که قدرت واقعی، نه در زر و زور، که در اتصال به مردم، استقامت در راه حق و جانباختن در مسیر ارزشهاست؛ همانگونه که سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، تا آخرین نفس بر این راه استوار ماند و نام و راهش را جاودانه ساخت.
سیره حاجقاسم ظرفیت ساختن دهها فیلم و صدها کتاب را دارد
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه شهرستان پارسیان، با تسلیت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانش، تأکید کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، شهید سلیمانی یک فرد نیست؛ بلکه یک مسیر روشن، یک مکتب و یک مدرسه درسآموز است که دشمن پس از سالها از نام او عصبانیست.
حجتالاسلام والمسلمین «جواد اسماعیلنیا» در گفتوگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و یارانشان، شهادت ایشان را به همه دوستداران حق و حقیقت تبریک و تسلیت گفت.
امام جمعه پارسیان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مکتببودن شهید سلیمانی، اظهار داشت: سخن امروز درباره این است که چرا شهید سلیمانی یک فرد نیست، بلکه یک راه، مدرسه و مکتب است. شهید سلیمانی یک فرد بینظیر در بین رزمندگان اسلام در عصر حاضر بود که برای همه اقشار جامعه میتواند الگو باشد.
وی افزود: گیره حاج قاسم ظرفیت ساختن دهها فیلم سینمایی، سریال و مستند و نوشتن صدها کتاب و پایاننامه را دارد. اینکه دشمن بعد از گذشت چند سال از شهادت ایشان، اینگونه از نام او عصبانی است، خود بالاترین دلیل بر نقش و جایگاه بینظیر او در جبهه مقاومت است.
چرایی مکتببودن سردار سلیمانی
اسماعیلنیا در تشریح وجود مکتب شهید سلیمانی، به تبلور تمامی ارزشها در سیره رفتاری و گفتاری این شهید بزرگوار اشاره کرد و گفت: در جوانمردی و غیرت نسبت به ایران و ایرانی بینظیر بود. معنویت او مثالزدنی است؛ اگر کسی فقط اوصاف تهجد، نماز شب، انس با قرآن، اشتیاق به زیارت اولیای دین و نماز اول وقت او را بدون بردن نامش بشنود، گمان میبرد از علمای برجستهای است که دههها در حوزههای علمیه سیر و سلوک کرده، حال آنکه او یک ژنرال نظامی بود.
امام جمعه پارسیان به دانش گسترده سردار سلیمانی در حوزههای مختلف از ژئوپلیتیک و مسائل نظامی تا اطلاعات اجتماعی و دینی اشاره و خاطرنشان کرد: توصیه میکنم سخنرانی ایشان در جمع ائمه جماعات استان تهران را بشنوید. اینکه یک مرجع تقلید یا استاد سطح خارج، مخاطب سخنان او قرار میگیرد، نشان از عمق معلومات و تسلط کمنظیر او دارد.
حلقه وصل وحدت
این خطیب نماز جمعه، نقش شهید سلیمانی را در ایجاد الفت و اتحاد، برجسته دانست و تصریح کرد: شهید حاج قاسم حلقه وصل بود؛ هم بین اقشار مختلف ملت ایران و جریانات سیاسی درون نظام، و هم بین امت اسلام در کشورهایی مانند ایران، سوریه، افغانستان، پاکستان، عراق و بحرین. این مرد نظامی، مانند یک دیپلمات کارکشته در تألیف قلوب و ایجاد ائتلاف و همگرایی بین دولتهای اسلامی نقش ایفا میکرد.
وی اخلاص، خلوص نیت و صفای باطن سردار دلها را وجهی دیگر از مکتب او برشمرد و گفت: دوری از نام و شهرت، کار فقط برای خدا، برخورد محبتآمیز با خانواده شهدا و مردم عادی و حضور مؤثر در صحنههای خدمترسانی مانند سیل و زلزله از ویژگیهای او بود.
حکایت یک عمر جهاد
حجتالاسلام اسماعیلنیا در ادامه با اشاره به عمر پربرکت جهادی سردار سلیمانی، از دوران دفاع مقدس تا مبارزه با تروریسم تکفیری، تأکید کرد: تمام حیات او در جهاد فیسبیلالله گذشت. او یک مجاهد به تمام معنا بود و به همین دلیل همه او را دوست دارند و به او عشق میورزند.
امام جمعه پارسیان در پایان با بیان اینکه «حاج قاسم یک فرد نبود که برود و تمام شود، بلکه یک مکتب است که همیشه زنده خواهد ماند»، از تلاشهای صورتگرفته برای زندهنگهداشتن این مکتب، مانند ثبت خاطرات، تدوین کتابها و انجام پایاننامههای دانشگاهی تقدیر کرد.
وی خطاب به جوانان گفت: جوانان ما باید به حاج قاسم افتخار کنند. همه ما باید ببالیم که معاصر چنین شخصیت ایرانیای بودیم و میتوانیم سیره، گفتار و رفتار او را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلنیا در خاتمه، با درود و سلام به روح بلند شهید سلیمانی، از خداوند متعال مسئلت کرد که او را با پیامبر اکرم (ص) و سیدالشهدا (ع) محشور نماید و به همگان توفیق ادامه راهش را عنایت فرماید.
مکتب حاجقاسم، نظام فکری توحیدی و منادی وحدت جهان اسلام است
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بندر خمیر با تشریح ابعاد مکتب سردار سلیمانی، آن را نظامی منسجم فکری مبتنی بر جهانبینی توحیدی دانست که فرد را از فرد بودن خارج کرده و بر نفوس انسانها اثر میگذارد.
حجتالاسلام احمد غلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرامون مکتب حاج قاسم تعاریف گوناگونی ارائه شده که یک نمونه آن، نظام منسجمی از باورها مبتنی بر یک جهانبینی توحیدی است و این بسیار مهم است که انسان از فرد بودن خارج شده و بر نفوس انسانها اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه اولین بار مقام معظم رهبری این لقب را به سردار سلیمانی دادند، افزود: نظام فکری حاج قاسم یک نظام فکری توحیدی بود و از ابتدای انقلاب وفادار به آرمانهای نظام بود. او پرورشیافته افرادی بود که اسلام ناب را ترویج میدادند و ایشان نسبت به دیگران یک جهانبینی توحیدی ممتاز داشت.
رئیس تبلیغات اسلامی بندر خمیر با بیان اینکه شرح شخصیت حاج قاسم فراتر از توان ماست، تصریح کرد: چگونه شخصی کار کرد که امروز امت اسلام و بلکه جهانیان او را به عزت، آزادگی و دغدغهاش برای مستضعفان عالم میشناسند؟ زندگی او آنقدر مهم است که به جایی میرسد که مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده این سردار میفرمایند: «مصیبت شهادت حاج قاسم شاید برای من سختتر از شما باشد». نایب امام زمان (عج) ایشان را فردی میدانند که از فرد بودن خارج شده، یک نظام تشکیل داده و صاحب مکتب است.
غلامی با اشاره به نمونههای بارز این شخصیت عظیم، خاطرنشان کرد: تشکیل جبهه مقاومت از جمله اقدامات ایشان بود که هدفش مبارزه با طاغوت و کفار و احیای اسلام بود. برای او شیعه و سنی فرقی نداشت. همانگونه که به شیعیان افغانستان کمک میکرد، به اهل سنت آنجا نیز یاری میرساند. او در جهان اسلام منادی عزت و وحدت بود و تشکیل جبهه مقاومت یک آبرو و افتخار برای جهان اسلام است.
وی تأکید کرد: هرچند عدهای نادان تصور میکنند جبهه مقاومت مخصوص شیعه است، اما بزرگترین مبارزه با رژیم صهیونیستی را حاج قاسم انجام داد. شهید مجاهد اسماعیل هنیه در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در مصلای تهران، سه بار تکرار کرد که این شهید، «شهید القدس» است؛ یعنی برای قدس رفت و شهید شد. مردم فلسطین اهل سنت هستند و سردار نیز فرمودند ما برای فلسطینی که سنی است کار داریم.
این مسئول ادامه داد: ایشان در مبارزه با داعش نیز پیشگام بود و زمانی که تکفیریها قصد جسارت به حرم حضرت زینب (س) را داشتند، حاج قاسم سینه سپر کرد. حتی هنگامی که به ایشان گزارش شد فردی در آن مناطق در حال تبلیغ تشیع است، فرمودند او را برگردانید، به درد ما نمیخورد. کار او برای اسلام و تقویت دین بود، نه برای گروه یا جریان خاصی. او اسلام را از هر جریانی حفظ کرد.
حجتالاسلام غلامی در پایان با اشاره به نقش سردار سلیمانی در کمک به مردم اهل سنت عراق در موصل هنگام هجوم داعش، گفت: علمای اهل سنت درک کردند که هدف حاج قاسم، عزت اسلام بوده است. بزرگترین افتخار هر فردی، آشنایی با این شخصیت است. ما نیز باید مکتب حاج قاسم را به درستی تبیین و دنبال کنیم.
مکتب حاج قاسم، الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان جهانی است
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ابوموسی با تأکید بر ترویج ارزشهای مکتب شهید سلیمانی، آن را راهنمای عمل برای نسل جوان در مسیر مبارزه با استکبار و حفظ هویت اسلامی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابوموسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مکتب این شهید والامقام را چراغ راه نسل امروز و آینده در مسیر مقابله با استکبار جهانی خواند.
وی اظهار داشت: مکتب حاج قاسم ترکیبی است از ایمان راسخ، عمل جهادی، اخلاص در خدمت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی که باید در تمام عرصههای اجتماعی و فرهنگی ترویج شود.
وی افزود: شهید سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه یک اسوه اخلاق، مدیریت و مردمیداری بود که با تکیه بر معنویت و درایت، نقش بیبدیلی در مقابله با گروههای تروریستی و دفاع از حریم امنیت ملی و ارزشهای دینی ایفا کرد.
رئیس تبلیغات اسلامی ابوموسی با اشاره به موقعیت حساس این شهرستان، خاطرنشان کرد: جوانان منطقه باید با الگوگیری از مکتب حاج قاسم، همواره هوشیار و مقاوم در برابر توطئههای دشمنان باشند و عزت و استقلال میهن را پاس دارند.
حسنی در پایان بر لزوم انتقال مفاهیم مکتب سلیمانی به نسل جوان از طریق برنامههای فرهنگی، هنری و آموزشی تأکید کرد و گفت: اداره تبلیغات اسلامی ابوموسی با تولید محتوا و برگزاری همایشها، ادامهدهنده راه این شهید بزرگوار در تبیین گفتمان مقاومت و ایستادگی خواهد بود.
