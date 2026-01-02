امام جمعه پارسیان: محبت امیرالمؤمنین(ع) باید به تبعیت عملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد اسماعیل نیا در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارسیان با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه اظهار کرد: ایمان تنها یک ادعا یا احساس قلبی نیست، بلکه شناخت خدا با دل، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح را شامل می‌شود. اگر این سه رکن در کنار هم قرار گیرد، انسان در زمره مؤمنان حقیقی خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: جامعه اسلامی با الگوگیری از این تعریف جامع، در مسیر بندگی واقعی خداوند گام بردارد.

امیرالمؤمنین (ع) معیار حق و باطل است

خطیب جمعه پارسیان با تبریک میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، این امام همام را «ابوالائمه» توصیف کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند «من و علی پدران این امت هستیم» و از همین رو، محبت به امیرالمؤمنین (ع) معیار سعادت دنیا و آخرت است.

وی افزود: معیار حق و باطل، محبت و مودت علی (ع) است، اما این محبت باید به اطاعت عملی تبدیل شود؛ صرف ادعای دوستی کافی نیست.

شیعه واقعی، پیرو سیره علی (ع) در عمل است

اسماعیل‌نیا با اشاره به تعریف علمای شیعه از مفهوم تشیع تصریح کرد: شیعه یعنی کسی که جای پای امیرالمؤمنین (ع) قدم بگذارد؛ چه در رفتار خانوادگی، چه اجتماعی، چه اداری و چه در ارتباط با خداوند. اگر رفتار ما شبیه رفتار علی (ع) باشد، شیعه هستیم و اگر نه، تنها ادعای تشیع کرده‌ایم.

شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران است

امام جمعه پارسیان با تسلیت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با نقل بیانات رهبر معظم انقلاب، این شهید را «قهرمان ملت ایران» خواند و گفت: ملت ایران ارزش‌های معنوی، انقلابی و فرهنگی خود را در شخصیت حاج قاسم متبلور دید.

وی روحیه معنویت، اخلاص، شجاعت، تدبیر و مردم‌دوستی را از ویژگی‌های بارز شهید سلیمانی برشمرد و افزود: مکتب شهید سلیمانی زنده و جهانی است و امروز هزاران جوان شجاع در این مکتب تربیت شده‌اند.

مرزبان شهید مجیدی‌مهر، تربیت‌یافته مکتب سلیمانی بود

اسماعیل‌نیا با اشاره به شهادت مرزبان فداکار «شهید رحیم مجیدی‌مهر» گفت: ایستادگی این جوان در سرمای سخت و تا پای جان، نشان‌دهنده پرورش نسل جدیدی از جوانان غیرتمند در مکتب حاج قاسم سلیمانی است؛ مکتبی که شجاعت، ایثار و عشق به وطن را آموزش می‌دهد.

نقش ماندگار حاج قاسم در بازسازی عتبات عالیات

وی با معرفی کتاب «سلیمانی عزیز»، به خدمات فرهنگی و عمرانی شهید سلیمانی در بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: تشکیل ستاد بازسازی عتبات و طراحی طرح‌های جامع توسعه حرم‌های نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، از دوراندیشی و آینده‌نگری این شهید بزرگوار حکایت دارد.

پرتاب همزمان سه ماهواره، نماد اقتدار علمی ایران

خطیب جمعه پارسیان پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی را نقطه عطفی در توسعه فناوری فضایی کشور دانست و افزود: این دستاورد بزرگ، نماد قدرت علمی و فناوری ایران و موجب ارتقای جایگاه کشور در عرصه‌های هوافضا، کشاورزی، هواشناسی و پژوهش‌های علمی است.

مشکلات معیشتی وجود دارد، اما ملت ایران ایستاده است

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی تصریح کرد: مشکلات معیشتی مردم واقعی و جدی است، اما ملت ایران یک خانواده بزرگ، با شرافت و غیرتمند است که برای حل مشکلات خود به بیگانگان تکیه نمی‌کند.

اسماعیل‌نیا تأکید کرد: مسئولان باید اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی مردم قرار دهند و تصمیمات اخیر در این حوزه قابل تقدیر است.

جنگ امروز، جنگ رسانه‌ای است

امام جمعه پارسیان در پایان با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: امروز دشمن با خبر و تحلیل دروغ به میدان آمده است و مردم، به‌ویژه جوانان، باید در دریافت اخبار دقت و هوشیاری داشته باشند و هر مطلبی را از هر رسانه‌ای نپذیرند.

وی همچنین از مردم برای شرکت در آئین معنوی اعتکاف دعوت کرد و سیره حضرت زینب کبری (س) را الگویی ماندگار برای زنان و جامعه اسلامی دانست.