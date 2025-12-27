به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی آموزشکده ملی مهارت پسران بوشهر عصر شنبه در این برنامه با اشاره به اهمیت دوران دانشجویی گفت: دوران دانشگاه از بهترین سال‌های زندگی است و دانشجویان باید با اولویت قرار دادن تحصیل و استفاده بهینه از زمان، مسیر موفقیت خود را هموار کنند.

مجید قربانی با اشاره به ظرفیت‌های علمی آموزشکده ملی مهارت دختران بوشهر افزود: بهره‌مندی از استادان مدعو توانمند، انجمن‌های علمی فعال و توجه به پژوهش و مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز رشد علمی دانشجویان است. د

قربانی آشنایی با نرم‌افزارهای به‌روز حسابداری، استفاده از ظرفیت‌های علمی استادان و انجام پژوهش و تحقیق را از ضروریات رشته حسابداری عنوان کرد.

زینب بحرانی‌زاده، دبیر انجمن علمی حسابداری، این کرسی را فرصتی برای تبادل نظر و ارائه ایده‌های دانشجویی دانست و بر نقش همفکری و پژوهش در ارتقای سطح علمی دانشجویان تأکید کرد.

همچنین استادان مریم جفره، سیده محبوبه حسینی و فاطمه حمادی به بیان دیدگاه‌ها و نکاتی پیرامون اهمیت پژوهش پرداختند.

در بخش پایانی، اسماعیل کمالی‌راد به تشریح تفاوت تحقیق و پژوهش و جایگاه آن در فعالیت‌های علمی اشاره کرد.

در این برنامه، سرکار خانم مهناز عبدالهی، سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی و خانم زهره رضایی بخش، رئیس اداره امور فرهنگی، حضور داشتند.