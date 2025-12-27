به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کمانی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه فرش استان اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از پیشینه‌ای چندصدساله، بار دیگر در مسیر ایفای نقش پیشگام و اثرگذار خود در این حوزه قرار گرفته است.

وی افزود: استان مرکزی به‌عنوان مهد دیپلماسی تجاری فرش، با تکیه بر هوشمندی صادراتی و سابقه چندصدساله تجارت، از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که در گذشته نیز زمینه حضور کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی را در این منطقه فراهم کرده است.

کمانی تصریح کرد: این ظرفیت تاریخی می‌تواند در شرایط کنونی نیز به‌عنوان یکی از ارکان اساسی احیا و تقویت صادرات فرش کشور ایفای نقش کند.

وی ادامه داد: آنچه امروز در صنعت فرش کشور جریان دارد، فراتر از رویدادهای مقطعی بوده و بیانگر حرکتی منسجم و مستمر در قالب نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی فرش، به‌ویژه در حوزه فرش ماشینی و کاربردهای ویژه با حمایت و همراهی استانداران استان‌ها خواهد بود.

کمانی تاکید کرد: این موج از تحرک و پویایی تخصصی که امروز در استان‌های مختلف کشور و همچنین بازارهای هدفی مانند عراق شکل گرفته است، نویدبخش بازگشت ایران به جایگاه تاریخی خود در بازارهای جهانی فرش و توسعه تولیدات اقتصادی، مشتری‌مدار و صادرات‌محور است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده افزود: تولید مبتنی بر سفارش‌پذیری، شناخت دقیق بازار و تطبیق هنر اصیل فرش با نیازهای جهانی از دستاوردهای قابل توجه این بازدیدها بود.

وی گفت: فرش‌های تولیدی اراک با قیمت تمام‌شده مناسب و قابلیت تولید اقتصادی، گزینه‌ای مناسب برای بازارهای داخلی و جهانی به‌شمار می‌آیند.

کمانی تاکید کرد: این ویژگی موجب شده است فرش اراک علاوه بر حضور در موزه‌های معتبر جهانی، در سبد مصرف طیف گسترده‌ای از خانوارها در کشورهای مختلف جای گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردی هوشمندانه و منطبق با نیازهای بازار امروز است.

وی ادامه داد: خوشبختانه زنجیره کامل ارزش فرش دستباف در این منطقه فعال است و ظرفیت‌های تولیدی از توان و تجهیزات مناسب برخوردارند، هرچند نیاز به بهسازی و نوسازی دارند.

کمانی افزود: مرکز ملی فرش ایران آمادگی دارد در چارچوب برنامه‌ریزی‌های آتی و در صورت نیاز به حمایت‌ها و تسهیلات، همکاری لازم را برای ارتقای ظرفیت‌ها و تقویت تولید و صادرات فرش کشور انجام دهد.

نهضت ملی مستندسازی فرش دستباف برای صیانت از سرمایه‌های فرهنگی آغاز شد

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اعلام آغاز نهضت ملی مستندسازی فرش دستباف گفت: این حرکت با هدف صیانت از سرمایه‌های فرهنگی، حفظ دانش تاریخی و تثبیت مرجعیت علمی ایران در حوزه فرش دستباف به‌صورت هدفمند و ملی آغاز شده است.

وی افزود: با اجرای یک راهبرد هماهنگ و از طریق همکاری مشترک شورای عالی فرش، دستگاه قضائی، کمیسیون هنر ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، مثلثی قدرتمند برای تصمیم‌گیری و اجرایی‌سازی اقدامات کلیدی شکل گرفته است که دستاوردهای قابل توجهی به‌همراه داشته است.

کمانی تصریح کرد: از مهم‌ترین نتایج این هم‌افزایی، آغاز نهضت ملی مستندسازی فرش دستباف با هدف صیانت از میراث فرهنگی و تثبیت مرجعیت علمی ایران در این حوزه است.

وی ادامه داد: در همین راستا، تدوین دانشنامه دیجیتال و «ویکی‌پدیای فرش دستباف» به‌عنوان یک مرجع علمی معتبر در دستور کار قرار گرفت تا مالکیت دانش این حوزه در اختیار خود کشور باشد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد: ثبت و تدوین تاریخ شفاهی فرش ایران و مستندسازی تجربیات تجار و فعالان باسابقه، با هدف صیانت از دانش تاریخی و بهره برداری از آن در آینده صنعت فرش در حال اجراست.

وی با اشاره به چالش‌های تجاری و صادراتی افزود: برای رفع موانع تجارت فرش، رایزنی‌های تخصصی و مستمر با دولت و بانک مرکزی در حال انجام است و در جلسات متعدد، موضوعات کلیدی صادرات به‌ویژه پیمان‌سپاری ارزی با هدف انتقال مطالبات صادرکنندگان به سطوح عالی تصمیم‌گیری ملی پیگیری می‌شود.

کمانی تصریح کرد: با وجود دشواری‌های تصمیم‌گیری در برخی نشست‌های اخیر، مرکز ملی فرش ایران همزمان در حال پیگیری راهکارهای عملیاتی و جایگزین برای حمایت از صادرکنندگان و تداوم صادرات غیرنفتی کشور است.

وی گفت: در همین راستا، برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی فرش با رویکرد اقتصادی و تجاری در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد: ثبت ملی این رویداد تا پایان سال انجام می‌شود و ارتقای بین‌المللی آن در سال آینده با محوریت نقش‌آفرینی تشکل‌ها و بخش خصوصی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه هنر و فرهنگ گفت: حمایت از پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و طرح‌های علمی با محوریت فرش، به‌ویژه در استان مرکزی از مطالبات مهم و جدی این حوزه به‌شمار می‌رود.

کمانی تصریح کرد: متأسفانه از سال ۱۳۹۶ تاکنون اعتبارات دولتی مشخصی به این بخش اختصاص نیافته که این امر چالش‌هایی در حوزه نظارت و پایداری ساختارها ایجاد کرده است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و همراهی نمایندگان مجلس، تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی برای تداوم مسیر توسعه، حمایت از فعالان و تقویت صنعت فرش کشور ضروری است.