اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قم انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه انتخابات اعضای هیئت اجرایی انتخابات قم با حضور حجت الاسلام روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضا هیئت نظارت شهرستان و به ریاست امیرعباس بقایی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان، امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ برگزار شد.



پس از پایان جلسه انتخاب هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان قم، امیرعباس بقایی فرماندار قم، با اعلام نتایج این نشست، از انتخاب اعضای هیأت اجرایی خبر داد.



بقایی با اشاره به برگزاری فرآیند رأی‌گیری در این جلسه بیان کرد: با رأی‌گیری انجام‌شده و بر اساس ضوابط قانونی، اعضای هیأت اجرایی انتخابات شهرستان قم انتخاب شدند و همچنین پنج نفر نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیأت اجرایی تعیین شدند.



بقایی با تأکید بر فضای حاکم بر جلسه افزود: این فرآیند انتخاب با هم‌افزایی، تعامل و همکاری بسیار مناسب میان عوامل و اعضای هیئت اجرایی انجام شد که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه برگزارکننده برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، منسجم و دقیق است.



وی خاطرنشان کرد: همکاری مطلوب میان معتمدین و عوامل اجرایی، زمینه‌ساز انجام مسئولیت‌ها در چارچوب قانون بوده و نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و آماده‌سازی مقدمات انتخابات پیش‌ِرو ایفا می‌کند.



فرماندار قم در پایان بر تداوم هماهنگی و انسجام میان تمامی ارکان اجرایی انتخابات تأکید کرد و گفت: هدف نهایی، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و با مشارکت گسترده مردم شریف قم است. همچنین لازم میدانم از هیأت محترم نظارت شهرستان نیز که در انجام مراحل همکاری خوبی داشتند تشکر نمایم.



بر اساس این گزارش اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات شهرستان قم را آقایان محمد عکافان، محمد لطفی نیاسر، غلامرضا تفتی، آقای ابوالفضل بهرامیان، حمید خرمی، سلمان پورمند، محمد اسدی و مسعود قانعی فرد تشکیل می‌دهند.



همچنین آقایان احمد زارع قمشه، حمزه بهشتی، مرتضی خوش لهجه، احمد دل آذر و سید امیر سلطانیان به عنوان اعضای علی البدل هیأت اجرایی انتخابات شهرستان قم انتخاب شدند.



انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.