امام جمعه گناوه: حماسه نهم دی باید برای نسل جوان تبیین شود

گناوه – امام‌جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن حماسه نهم دی گفت: این روز بزرگ نمود بصیرت و ولایتمداری ملت ایران است و باید ابعاد و چرایی آن برای نسل جوان به‌روشنی تبیین شود .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه اظهار کرد: خدا را شاکریم که در ایام نورانی و بافضیلت ماه رجب قرار گرفته‌ایم؛ ماهی که سراسر معنویت، رحمت الهی و آمادگی برای ورود به ضیافت ماه‌های شعبان و رمضان است.

امام جمعه گناوه با اشاره به مناسبت‌های متعدد و مهم این ماه ادامه داد: اول ماه رجب ولادت حضرت امام محمدباقر (ع)، سوم رجب سالروز شهادت امام هادی (ع)، سیزدهم این ماه ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، نیمه رجب وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب (س)، بیست و پنجم رجب شهادت امام موسی کاظم (ع) و بیست و هفتم رجب نیز عید بزرگ مبعث پیامبر اکرم (ص) و همچنین بیست‌وهشتم رجب یادآور حرکت تاریخی امام حسین (ع) از مدینه به سمت مکه است.

ماه رجب؛ ماه رحمت و خودسازی

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با بیان اینکه در روایات از این ماه بزرگ با تعابیر بسیار بلند یاد شده است، تصریح کرد: ماه رجب ماه نشستن و همنشینی با خدا، ماه بندگی و ماه بارش رحمت الهی است.

اعتکاف؛ سنت حسنه‌ای برای تربیت نسل جوان

حجت الاسلام رکنی‌حسینی در ادامه با تاکید بر اهمیت سنت حسنه اعتکاف گفت: یکی از راه‌های رسیدن به تزکیه و رشد و مقامات معنوی، حضور در اعتکاف است، این سنت حسنه از برکات انقلاب اسلامی بوده و امروز در تمام کشور و در این شهرستان به‌ویژه توسط جوانان با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

وی گفت: اعتکاف مخصوص دین اسلام نیست و در تمام ادیان توحیدی و الهی قبل از اسلام هم بحث اعتکاف وجود داشته است لذا فرصت بسیار خوبی است که ما زمینه و بستر را برای کسانی که مشتاق شرکت در این آئین معنوی هستند، فراهم کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه بیان کرد: برگزاری سنت حسنه اعتکاف یکی از راه‌های مسیر تربیتی و معنوی است که امسال نیز در شهرستان گناوه مقدمات آن با تلاش همه دست اندر کاران فراهم شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح محراب افزود: با اجرای «طرح محراب» در شهرستان، ۲۱ مسجد که دارای امکانات لازم هستند برای برگزاری اعتکاف آماده شده‌اند و انتظار داریم اعتکاف امسال با کمک همگانی باشکوه بیشتری برگزار شود.

امام جمعه گناوه با درخواست از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی و خیرین برای مشارکت در پشتیبانی از این برنامه معنوی اظهار کرد: باید شرایطی با همکاری خیرین فراهم شود که افراد کم‌بضاعت نیز بدون دغدغه در اعتکاف شرکت کنند؛ همچنین پویش نذر اعتکاف نیز آغاز شده است و کسانی که بخواهند می‌توانند در این امر مهم مشارکت و کمک کنند.

ویژه‌برنامه برای ۱۳ رجب و سالگرد شهادت سردار دل‌ها

وی با اشاره به هم‌زمانی آغاز اعتکاف با سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالروز شهادت سردار دل‌ها، بیان کرد: امسال ۱۳ رجب مصادف با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی است؛ شخصیتی که در جامعه و محور مقاومت نقش پدری داشت و محبوب قلب‌ها بود.

وی اضافه کرد: به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب شهید سلیمانی یک «مکتب» بود و الگویی کامل برای نسل جوان است که باید تلاش کنیم تا برنامه‌ای ویژه در شأن ایشان و به این مناسبت‌های مهم در شهرستان برگزار شود.

نهم دی؛ حماسه ماندگار و یوم‌الله تاریخ انقلاب

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه حماسه نهم دی نباید به دست فراموشی سپرده شود، گفت: نهم دی روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت است و باید به عنوان یوم الله در تاریخ انقلاب بماند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه اضافه کرد: در فتنه ۸۸ دشمن به‌دنبال اجرای کودتای مخملی و انقلاب رنگی بود، اما مردم هشت ماه مقدس پای انقلاب ایستادند و این حضور آگاهانه مردم و دفاع از اعتقادات و ارزش‌های عاشورایی و حمایت از ولایت و ولایتمداری، آن توطئه‌ها را خنثی کرد.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: در فتنه ۸۸ وقتی که به عاشورا و پرچم امام حسین (ع) بی احترامی شد خون مردم به جوش آمد و یک حماسه ماندگار و بی نظیر به نام حماسه نهم دی برای همیشه تاریخ ثبت شد.

وی با بیان اینکه جهاد تبیین رسالت امروز ما برای زنده نگهداشتن حماسه نهم دی ماه است، تأکید کرد: وظیفه امروز ما در برابر این حماسه جهاد تبیین و بصیرت ملی است و باید چرایی و ابعاد حماسه نهم دی برای نسل جوان به‌روشنی تبیین و بازخوانی شود تا این تجربه تاریخی چراغ راه آینده باشد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: مراسمی به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی در مصلی جمعه و همچنین مراسم ویژه سالروز شهادت سردار دل‌ها در شهرستان برگزار خواهد شد.

وی همچنین با تبریک ولادت امام محمدتقی (ع) در دهم ماه رجب گفت: امام رضا (ع) فرمودند: «هیچ مولودی برای شیعیان با برکت‌تر از امام جواد (ع) نبوده است.»

وی افزود: ولادت ایشان توطئه و شبهه‌های ایجاد شده توسط دشمنان را خنثی کرد و امام جواد (ع) در حقیقت تجلی کوثر برای امام رضا (ع) بود.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با تسلیت و تبریک ایام و مناسبت‌های این ماه پرفضیلت خاطرنشان کرد: انتظار داریم با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، برنامه‌های ماه رجب، اعتکاف، روز پدر، گرامیداشت سردار دل‌ها و حماسه نهم دی در شهرستان گناوه هرچه باشکوه‌تر اجرا شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه در این نشست با تقدیر از تلاش‌ها و حضور همه اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان اظهار کرد: نشست امروز شورای فرهنگ عمومی با دستورالعمل برگزاری بزرگداشت حماسه ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت)، بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت برگزار شده است.

علیرضا سبحانی گفت: همچنین ۱۳ ما رجب میلاد باسعادت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر و آغاز ایام البیض و برگزاری آئین معنوی اعتکاف از دیگر موضوعات است.

وی ادامه داد: مصوبات نشست پیشین شامل راهکارهای رفع موانع قانونی طراحی و ساخت نماهای ساختمانی بر اساس آداب و رسوم و سنت‌های ملی و اسلامی منطقه و تشکیل کمیته تعلیم و تربیت و کارگروه آموزش و پرورش به منظور بررسی راهکارهای برای گرایش بیشتر دانش آموزان به مسائل دینی بوده است.

در این نشست اعضای شورا به بیان نظرات خود پرداختند.

