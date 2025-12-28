علی شیرین‌زاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی البرز به محصولات فرهنگی و اقتصادی، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های تمدنی و هویتی قوی در اقلیم البرز، ما هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه ملی و بین‌المللی شایسته در حوزه صنایع خلاق کسب کنیم. ریشه این امر در عدم وجود یک برنامه جامع راهبردی بلندمدت و نبودن نگاه مدیریتی یکپارچه، منظم و منضبط است.

نقش مجلس در عملیاتی‌سازی برنامه‌ها

وی در تبیین نقش مجلس در رفع این نقیصه، به پیگیری‌های خود در کمیسیون تلفیق و فرهنگی مجلس اشاره کرد و گفت: ما به دنبال ماموریت‌محور کردن برنامه‌ها هستیم؛ تا زمانی که بودجه‌ها و برنامه‌ها جنبه عملیاتی و اجرایی به خود نگیرد، بودجه‌ها غیرواقعی خواهند بود. در سال گذشته دیدیم که با وجود تدوین بودجه مؤثر، تخصیص و اجرای بخش قابل توجهی از آن محقق نشد و اهداف روی کاغذ باقی ماندند.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار ما این است که به جای اینکه دستگاه اجرایی برنامه را ارائه دهد و ما بودجه آن را مصوب کنیم، کمیسیون‌های مشترک تخصصی در دولت و مجلس، مأموریت‌ها را مشترکاً تعریف کنند و بودجه بر اساس آن اختصاص یابد.

لزوم ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای رفع موازی‌کاری دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ ‏

وی در پاسخ به این نکته که گاهی بودجه فرهنگی کم نیست اما به دلیل تعدد دستگاه‌های اجرایی و جزیره‌ای عمل کردن آن‌ها، خروجی مطلوب حاصل نمی‌شود، تصریح کرد: متأسفانه بودجه فرهنگی نسبت به مابقی سرفصل‌های بودجه، ضعیف است، هرچند در سال‌های اخیر به ویژه در سال گذشته افزایش قابل توجهی را در حوزه بودجه فرهنگ شاهد بودیم. اما به دلیل تعدد دستگاه‌های فرهنگی گاهاً منجر به موازی‌کاری یا حتی مخالف‌کاری می‌شود که بهره‌وری را از بین می‌برد.

شیرین زاد یادآور شد: یکی از پیگیری‌های جدی ما، جلوگیری از این تکثرها و حرکت به سمت چابک‌سازی و کاهش تعداد دستگاه‌های فرهنگی در سال‌های آتی است که این موضوع هم‌اکنون در دولت و کمیسیون تخصصی فرهنگ مجلس مطرح است و رفته رفته تأثیر و نتیجه خود را نشان خواهد داد.

وی در تأیید نیاز به یک نهاد نظارتی، گفت: دستگاه نظارتی تعدیل‌گر، تنظیم‌کننده، هماهنگ‌کننده و متحدکننده برای رفع این جزیره‌ای‌کاری ضروری است. کمیسیون فرهنگی مجلس جلسات فشرده‌ای را با دستگاه‌های اصلی مانند صدا و سیما، وزارت ارشاد وسازمان تبلیغات آغاز کرده تا آرام‌آرام همه را به یک ادبیات مشترک برساند و هماهنگی رویکردها را نهادینه سازد.