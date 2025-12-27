https://mehrnews.com/x39Z9d ۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴ کد خبر 6703945 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴ بسته خبری ۶ دی ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان _ در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6703945 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۴ دی ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ششم دی ماه خبرگزاری مهر کردستان بسته خبری شبانه ۳ دی ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان قاچاق سازمان هواشناسی ثبت احوال ورزش
نظر شما