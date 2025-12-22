  1. استانها
  2. اصفهان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

قاتل متواری در گلپایگان دستگیر شد

قاتل متواری در گلپایگان دستگیر شد

گلپایگان-فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از دستگیری یک نفر قاتل متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی در شهرستان گلپایگان خبر داد.

سرهنگ علی اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درپی وقوع یک فقره قتل در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان و متواری شدن قاتل از صحنه قتل به جهت خروج از استان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان طی تحقیقات و اقدامات تخصصی قاتل را سوار بر یک دستگاه خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و در عملیات ضربتی، ضمن توقیف خودرو، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گلپایگان با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد، گفت: شهروندان؛ پلیس را در تأمین آرامش و حفظ امنیت پایدار جامعه یاری کنند و هشدارها و آموزش‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6698033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها