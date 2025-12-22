قاتل متواری در گلپایگان دستگیر شد

سرهنگ علی اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درپی وقوع یک فقره قتل در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان و متواری شدن قاتل از صحنه قتل به جهت خروج از استان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان طی تحقیقات و اقدامات تخصصی قاتل را سوار بر یک دستگاه خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و در عملیات ضربتی، ضمن توقیف خودرو، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گلپایگان با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد، گفت: شهروندان؛ پلیس را در تأمین آرامش و حفظ امنیت پایدار جامعه یاری کنند و هشدارها و آموزش‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.