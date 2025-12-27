  1. استانها
صدور هشدار نارنجی در ایلام؛استان به حالت آماده باش درآمد

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از صدور هشدار نارنجی در ایلام خبر داد و گفت: استان به حالت آماده باش درآمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پاکدل نژاد عصر شنبه در نشست عصر امروز ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با اعلام این خبر بیان داشت: بر اساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان ایلام تا روز سه‌شنبه تحت تأثیر یک سامانه بارشی فعال قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت از عصر روز شنبه ۶ دی ماه موج بارشی آغاز و تا شب یکشنبه ۷ دی ماه ادامه خواهد داشت در این بازه زمانی، بارش‌ها به‌صورت باران، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود. همچنین احتمال وقوع تگرگ، آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها؛ مه گرفتگی گردنه‌ها و ارتفاعات و وزش باد شدید به‌ویژه در نوار مرزی استان وجود دارد

پاکل نژاد اضافه کرد: سامانه دوم نیز از غروب دوشنبه ۸ دی ماه فعال شده و تا اوایل صبح ظهر شنبه ۱۱ دی ماه تداوم خواهد داشت و بارش‌ها در این مرحله عمدتاً در برخی مناطق با رگبار و رعدوبرق همراه می‌شود و در ارتفاعات بارش برف و همراه با برودت هوا و احتمال یخ بندان شبانه رخ خواهد داد

علی‌محمد پاکدل‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در این نشست با تشریح این دوسامانه بارشی عنوان کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی، ستاد مدیریت بحران استان در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته تا در صورت بروز مشکلات احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهد.

