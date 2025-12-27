  1. استانها
پیش‌بینی حضور ۲ هزار معتکف در مساجد سمنان

سمنان- فرماندار سمنان با اعلام آمادگی کامل مساجد این شهرستان برای برگزاری مراسم اعتکاف، از پیش‌بینی حضور حدود دو هزار نفر در این آیین معنوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در جلسه ستاد اعتکاف شهرستان سمنان در محل فرمانداری از آمادگی مساجد برای برگزاری این مراسم معنوی خبر داد و اظهار داشت: این مراسم در واقع به نمایش گذاشتن نوعی همبستگی اجتماعی است.

وی از میزبانی ۱۵ مسجد شهرستان سمنان برای برگزاری مراسم اعتکاف طی سال جاری خبر داد و افزود: این آمار نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه سه مسجد اختصاص به برگزاری اعتکاف مادر و فرزند دارد، ادامه داد: این آمار نیز رشد سه برابری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

صمیمیان پیش بینی حضور دو هزار نفر در مراسم اعتکاف سال جاری را برآورد کرد و افزود: مشارکت دستگاه‌های ذی ربط به ساماندهی این تعداد نفر و برگزاری هر چه بهتر این مراسم کمک کننده خواهد بود.

وی برگزاری مراسم اعتکاف را اثرگذار در تقویت باورهای دینی و ارتقا سرمایه معنوی جامعه دانست و افزود: از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان اعتکاف درخواست داریم تا اصول بهداشت و نظم و امنیت را در طی این مراسم مد نظر قرار دهند.

