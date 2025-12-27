به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در جلسه ستاد اعتکاف شهرستان سمنان در محل فرمانداری از آمادگی مساجد برای برگزاری این مراسم معنوی خبر داد و اظهار داشت: این مراسم در واقع به نمایش گذاشتن نوعی همبستگی اجتماعی است.

وی از میزبانی ۱۵ مسجد شهرستان سمنان برای برگزاری مراسم اعتکاف طی سال جاری خبر داد و افزود: این آمار نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه سه مسجد اختصاص به برگزاری اعتکاف مادر و فرزند دارد، ادامه داد: این آمار نیز رشد سه برابری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

صمیمیان پیش بینی حضور دو هزار نفر در مراسم اعتکاف سال جاری را برآورد کرد و افزود: مشارکت دستگاه‌های ذی ربط به ساماندهی این تعداد نفر و برگزاری هر چه بهتر این مراسم کمک کننده خواهد بود.

وی برگزاری مراسم اعتکاف را اثرگذار در تقویت باورهای دینی و ارتقا سرمایه معنوی جامعه دانست و افزود: از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان اعتکاف درخواست داریم تا اصول بهداشت و نظم و امنیت را در طی این مراسم مد نظر قرار دهند.