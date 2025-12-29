  1. استانها
  2. سمنان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

۴۲۲ مددجوی استان سمنان در آئین معنوی اعتکاف شرکت کردند

۴۲۲ مددجوی استان سمنان در آئین معنوی اعتکاف شرکت کردند

سمنان- معاون فرهنگی کمیته امداد سمنان از استقبال چشمگیر مددجویان استان در آیین معنوی اعتکاف خبر داد و گفت: ۴۲۲ نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عابد دینی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد استان سمنان از آمادگی فراهم ساختن شرایط حضور مددجویان در آئین اعتکاف خبر داد و اظهار داشت: مساجد استان سمنان نیز از نظر برگزاری این مراسم معنوی در آمادگی کامل است.

وی رسیدگی به امور مادی و معیشت نیازمندان را از رسالت کمیته امداد برشمرد و افزود: در کنار این موارد برای رشد ابعاد فرهنگی مددجویان نیز تلاش می‌شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان برگزاری آئین اعتکاف را زمینه ساز رشد اعتقادی و تعالی بخش روح دانست و ابراز داشت: از این رو شرایط حضور مددجویان علاقه مند نیز در این مراسم مهیا شد.

دینی از شرکت ۴۲۲ مددجو استان سمنان در آئین اعتکاف سال جاری خبر داد و تصریح کرد: حضور مددجویان در این مراسم با استقبال چشمگیر و خوبی مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مددجویان متقاضی می‌توانند برای حضور در مراسم اعتکاف به ادارات کمیته امداد مراجعه کنند، افزود: در کمیته امداد برای اجرای برنامه‌های فرهنگی اثر گذار در زندگی فردی و خانوادگی مددجویان تلاش می‌شود.

کد خبر 6705938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها