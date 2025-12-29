۴۲۲ مددجوی استان سمنان در آئین معنوی اعتکاف شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عابد دینی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد استان سمنان از آمادگی فراهم ساختن شرایط حضور مددجویان در آئین اعتکاف خبر داد و اظهار داشت: مساجد استان سمنان نیز از نظر برگزاری این مراسم معنوی در آمادگی کامل است.

وی رسیدگی به امور مادی و معیشت نیازمندان را از رسالت کمیته امداد برشمرد و افزود: در کنار این موارد برای رشد ابعاد فرهنگی مددجویان نیز تلاش می‌شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان برگزاری آئین اعتکاف را زمینه ساز رشد اعتقادی و تعالی بخش روح دانست و ابراز داشت: از این رو شرایط حضور مددجویان علاقه مند نیز در این مراسم مهیا شد.

دینی از شرکت ۴۲۲ مددجو استان سمنان در آئین اعتکاف سال جاری خبر داد و تصریح کرد: حضور مددجویان در این مراسم با استقبال چشمگیر و خوبی مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مددجویان متقاضی می‌توانند برای حضور در مراسم اعتکاف به ادارات کمیته امداد مراجعه کنند، افزود: در کمیته امداد برای اجرای برنامه‌های فرهنگی اثر گذار در زندگی فردی و خانوادگی مددجویان تلاش می‌شود.