به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام شامگاه شنبه در جلسه کانون مداحان شیراز با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب و مناسبتهای این ماه، گفت: ماه رجب، ماه میلاد امیرالمؤمنین (ع) است و در کنار این مناسبت بزرگ، برای مردم شیراز ویژگی مهمتری نیز دارد و آن شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) است.
وی با بیان اینکه امروز جایگاه حرم حضرت شاهچراغ (ع) بهعنوان حرم سوم اهلبیت (ع) در ایران اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه امروز همه متوجه شدهاند که شیراز، میزبان فرزند بلافصل امام موسی کاظم (ع) است و خون فرزند پیامبر (ص) در این شهر ریخته شده است.
امام جمعه شیراز با اشاره به سنتهای قدیمی مردم این شهر در بزرگداشت ایام شهادت حضرت احمد بن موسی (ع) گفت: در گذشته، شیرازیها سه شبانهروز برای این ایام غوغا به پا میکردند، اما متأسفانه در مقاطعی نسبت به این موضوع کمتوجهی شده است و باید این رسم ارزشمند دوباره احیا شود.
آیتالله دژکام با قدردانی از همراهی مداحان اهلبیت (ع) در سال گذشته تصریح کرد: اگر شیرازی هستیم، باید در روز شهادت شاهچراغ (ع) سینه بزنیم و پای کار باشیم و این یک واقعیت است که باید مدام به خودمان یادآوری کنیم.
وی از برنامهریزی برای حرکت هیئات سینهزنی در روز هفدهم ماه رجب خبر داد و گفت: طبق برنامه، هیئات مذهبی از بعدازظهر این روز به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) حرکت خواهند کرد و این مسیر، مسیر شهادت فرزند امام موسی کاظم (ع) است که باید بهدرستی برای نسلهای آینده تبیین شود.
نماینده ولیفقیه در فارس با خطاب قرار دادن مداحان افزود: شما با نفس گرم و صدای خود، مردم را به اهلبیت (ع) پیوند میزنید. خواهش من این است که امسال با آمادگی بیشتر، مردم را برای عرض سلام و عزاداری در روز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) همراهی کنید.
وی با تأکید بر اینکه حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز غریب نیست، گفت: باید بهگونهای عمل کنیم که همه کشور بدانند شاهچراغ (ع) در این شهر تنها نیست و مردم شیراز قدر این نعمت بزرگ را میدانند.
آیتالله دژکام در پایان با قدردانی از تلاش مداحان و پیشکسوتان هیئات مذهبی خاطرنشان کرد: خدمت در دستگاه حضرت احمد بن موسی (ع) افتخار بزرگی است و امیدواریم امسال شاهد حضوری پرشورتر و عزاداری باشکوهتری نسبت به سالهای گذشته باشیم.
