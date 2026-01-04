  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

برنامه‌های بزرگداشت سالروز شهادت حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز اعلام شد

شیراز- معاون فرهنگی،اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم حضرت شاهچراغ (ع) از برگزاری ۳ روز مراسم بزرگداشت سالروز شهادت این امامزاده واجب التعظیم در این حرم مطهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین میرشکاری با اشاره به عظمت شخصیتی حضرت شاهچراغ (ع) گفت: در شأن والای سیّدالسادات الاعاظم همین بس که علامه بحرالعلوم در منظومه رجالیه خود می‌فرماید: «شاهچراغ احمدبن کاظم اعتق الفاً سید الاعاظمی»؛ به این معنا که آن حضرت هزار برده را در راه خدا آزاد کرد و سید و سرور بزرگان بود.

وی ادامه داد: با تأسی از سیره حضرت احمدبن موسی (ع)، روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، آئین گل‌ریزان کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در قالب پویش مردمی «شاهچراغ (ع)؛ میعاد رهایی» از ساعت ۹:۳۰ در رواق دارالذکر برگزار می‌شود که همچنین در همین روز، ساعت ۱۱ صبح، آئین تعویض پرچم گنبدهای احمدی و محمدی (ع) و اهتزاز پرچم سیاه با حضور خدام حرم مطهر انجام خواهد شد.

حجت الاسلام میرشکاری با اشاره به برنامه‌های مردمی سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع) افزود:: چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه همزمان با ۱۷ رجب، راهپیمایی و عزاداری مردم شیراز از ساعت ۱۵، با حرکت دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن‌الحجج (ع) در مجتمع انتظامی شهید فعال به سمت حرم مطهر برگزار و عزاداران در صحن احمدی به سوگواری خواهند پرداخت.

وی درباره برنامه‌های سخنرانی و مرثیه‌سرایی حرم مطهر گفت: سه‌شنبه شب ۱۶ دی‌ماه، پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره)، حجت‌الاسلام و المسلمین شجاعی سخنرانی و حاج حسن شالبافان مرثیه‌سرایی خواهد کرد. این مراسم به صورت زنده از شبکه‌های استانی سیما پخش می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) افزود: ظهر چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه نیز همزمان با نماز ظهر و عصر، مرثیه‌سرایی انجام می‌شود و در شام شهادت، آئین خطبه‌خوانی یک‌هزار خادم حرم در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. در این مراسم، آیت‌الله حاج شیخ محمود رجبی سخنرانی و حاج میثم مطیعی مرثیه‌سرایی می‌کند که اجرای برنامه بر عهده نجم‌الدین شریعتی است و حاج قاسم صرافان نیز شعرخوانی خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه، پس از نماز مغرب و عشا، حجت‌الاسلام و المسلمین شهاب مرادی سخنرانی و حاج مجتبی رمضانی دعای کمیل را قرائت می‌کند.

حجت الاسلام میرشکاری در ادامه به آئین «کوچ عاشقانه» اشاره کرد و گفت: زائرانی از ۱۲ شهرستان استان فارس، صبح چهارشنبه ساعت ۹ از میدان شهدا به سمت حرم مطهر حرکت کرده و پس از تجدید میثاق با حضرت احمد بن موسی (ع)، در صحن و سرای حرم به عزاداری می‌پردازند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تصریح کرد: برگزاری مسابقه اینترنتی «امین ولایت»، برپایی مواکب خدام حرم مطهر در ورودی‌های شهر شیراز، فرودگاه، ایستگاه راه‌آهن و ترمینال کاراندیش، اطعام زائران، پویش ختم قرآن و صلوات، طبخ و توزیع بیش از دو هزار پرس غذای متبرک و اجرای کتیبه زندگی‌نامه مصور حضرت احمد بن موسی (ع) از دیگر برنامه‌های بزرگداشت سالروز شهادت شاهچراغ (ع) در سومین حرم اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

