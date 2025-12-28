به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح یکشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های راه شهرستان اردبیل با تاکید بر تسهیل عملیات اجرایی پروژه‌های راه، اظهار کرد: دراین زمینه اعتبارات لازم جذب و اختصاص می‌یابد.

وی از برنامه ریزی برای اجرای پروژه هیر به نوشهر خبر داد و گفت: این پروژه برای منطقه حائز اهمیت است و باجذب اعتبارات ویژه اجرایی می‌شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به ضرورت پروژه زیرگذر تازه کند رضا آباد به قره لر گفت: با توجه به اینکه این منطقه حادثه خیز بوده است، با اجرای این پروژه این نقطه حادثه خیز حذف می‌شود و اعتبارات لازم نیز برای اجرای این پروژه تامین می‌شود.

فرماندار اردبیل از اجرای روشنایی ۸ کیلومتر از جاده کرگان به بودالو خبرداد و ادامه داد :۸ کیلومتر این پروژه هم با اختصاص اعتبارات تحت پوشش سیستم روشنایی قرار می‌گیرد و همچنین روشنایی جاده اردبیل به مغان هم تا حدودی انجام شده و مابقی نیز با اختصاص اعتبار، اجرایی خواهد شد.

قلندری با اشاره به فرسوده بودن تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات راهداری شهرستان، از اختصاص تعدادی ماشین آلات و تجهیزات برای خدمات رسانی بهتر در شهرستان خبرداد.

وی بر خدمات رسانی مناسب راهداری در جاده‌های مواصلاتی شهرستان در فصل زمستان تاکید کرد و افزود: در این زمینه زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.