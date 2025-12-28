عباس قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۰۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات راهداری و ۲۰ میلیارد ریال برای طراحی و آغاز عملیات اجرایی درمانگاه تأمین اجتماعی تأمین شده است.

وی ادامه داد: همچنین یک هزار میلیارد ریال برای تکمیل ورزشگاه سه هزار نفره از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور و ۲ هزار میلیارد ریال از محل ماده (۵۶) در حال پیگیری است تا به طور کامل تحقق یابد.

قدرتی با اشاره به جایگاه شیروان به عنَوان یکی از شهرستان‌های برتر استان از نظر وسعت و جمعیت گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود، برخی شاخص‌های توسعه‌ای شیروان در رتبه‌های پایین قرار دارد و ارتقای این شاخص‌ها نیازمند عزم جمعی و همراهی مدیران اجرایی است.

وی افزود: بازدید تمامی روستاهای شهرستان در کمتر از ۲ سال نشان داد که بسیاری از روستاها سال‌ها از خدمات اولیه محروم مانده‌اند و اجرای کامل طرح هادی روستایی و آسفالت راه‌های دسترسی از مطالبات اصلی مردم است که می‌تواند تحول جدی در کیفیت زندگی روستاییان ایجاد کند.

قدرتی با تاکید بر ضرورت امیدآفرینی و تبیین دستاوردها گفت: ایجاد امید در جامعه به ویژه برای جوانان باید در اولویت برنامه‌ها و اقدامات مسئولان قرار گیرد.

وی همچنین به پیگیری‌های صورت گرفته برای احداث پردیس سینمایی شیروان و دانشکده علوم پزشکی شیروان اشاره کرد و گفت: دانشکده علوم پزشکی این شهرستان در دهه فجر کلنگ‌زنی خواهد شد که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در آموزش علوم پزشکی و ارتقای خدمات سلامت در شرق استان باشد.

نماینده مردم شیروان در پایان بر لزوم تحرک و همراهی بیشتر مدیران اجرایی تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی مدیران شهرستان با پیگیری‌های ملی می‌تواند روند توسعه، اشتغال‌زایی و امیدآفرینی در شیروان را شتاب دهد.