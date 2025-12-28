رحمان نیا: هوای سرد و یخبندان استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و بارش باران و برف مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی اظهار کرد: بارش برف در استان محسوس خواهد بود و در ارتفاعات شاهد کولاک خواهیم بود که در این میان هشدار زرد هواشناسی صادر شده و در ابن راستا شهروندان در حد ممکن از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: با توجه به وزش باد شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند و از تردد در ارتفاعات کوهستانی هم جلوگیری کنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش می‌یابدو شاهد یخبندان صبحگاهی و شامگاهی خواهیم بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی یک درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشت هوا سردتر شده است و دماهای امروز پایین‌تر از دیروز خواهد بود.