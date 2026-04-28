اله بخش: ۱۴۵۰ تن تولید ماهی در انگوت تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌بخش ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان انگوت یکی از مناطق هدف در توسعه آبزی‌پروری استان است و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، منابع آبی و زمین‌های مستعد، آینده روشنی در این بخش دارد.

وی با بیان اینکه روند تخصیص آب از سد عمارت برای توسعه بخش آبزی‌پروری در حال پیگیری اداری است، افزود: با نهایی شدن این فرآیند، زمینه برای گسترش فعالیت‌های تولیدی در شهرستان بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به تولید ۱۴۵۰ تن انواع ماهیان خوراکی در شهرستان انگوت گفت: در حال حاضر نیز دو طرح شیلاتی در حوزه پرورش ماهیان خاویاری با تخصیص آب مورد نیاز در دست اجراست که یکی از آن‌ها ظرف ۲۰ روز آینده کلنگ‌زنی خواهد شد.

اله بخش در پایان از حمایت فرماندار شهرستان انگوت برای رفع نیازها و کمبودهای اداره شیلات شهرستان قدردانی کرد و گفت: با همکاری فرمانداری، مشکلات موجود از جمله تأمین سوخت جایگزین برای مزارع در شرایط حساس کنونی برطرف خواهد شد.