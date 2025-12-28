ثبت بیش از ۶ میلیون تردد بین‌ استانی در مسیرهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از مجموع ۶ میلیون و ۷ هزار و ۵۱۸ تردد بین استانی، ۳ میلیون و ۱۲ هزار و ۶۰۸ خودرو وارد استان و ۲ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۹۱۰ خودرو از استان خارج شده‌اند.

وی افزود: محور زاهدان–خاش، زاهدان–بم (محدوده کمربندی شهید کلانتری) و محور زهک–مرز میلک به‌عنوان پرترددترین محورهای استان در این مدت ثبت شده‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیشترین پلاک‌های ورودی به استان مربوط به استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران و کرمان بوده است و بیشترین رؤیت پلاک‌های استان به‌عنوان مقصد سفر نیز در استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان گزارش شده است.

مبارکی در پایان با اشاره به پاسخگویی ۸۰ هزار و ۳۸۱ تماس مردمی از طریق سامانه ۱۴۱ استان در ۹ ماهه سالجاری افزود: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به هم‌استانی‌ها و کاربران جاده‌ای در زمینه اطلاع از وضعیت راه‌ها، شرایط ترافیکی، انسدادها و خدمات جاده‌ای است.