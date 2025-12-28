عدم تخصیص ارز، تولید روغن خوراکی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه کارخانه‌های روغن نباتی یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند، گفت: تولید ماه گذشته روغن نباتی کمتر از ۱۳۰.۰۰۰ تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (آذرماه ۱۴۰۳) ۱۰ درصد، نسبت به ماه گذشته ۲۶ درصد و نسبت به مهر ماه ۴۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد ضمن اینکه تولید آبان ماه نیز نسبت به ماه گذشته ۲۳ درصد کاهش یافته بود.

وی اعلام کرد: مطالبات ارزی واردکنندگان روغن خام از جمله کارخانجات روغن نباتی از یک میلیارد دلار فراتر رفته است که با توجه به ظرفیت و توان این کارخانجات در تأمین سرمایه در گردش ارزی، اعتبار نزد فروشندگان خارجی و استقراض ارزی شدنی نیست.

به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی عدالت و انصاف را در تخصیص ارز رعایت نکرده زیرا در ۹ ماهه امسال فقط درصد ۴۰ واردات روغن خام سال جاری را تخصیص ارز داده در حالی که این نسبت در مورد دیگر بخش‌ها به مراتب بیشتر و حتی بالای ۸۰ درصد است.