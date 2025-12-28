۵۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی در مازندران آزادسازی شد

علی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر از آزادسازی بیش از ۵۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی استان در پی اجرای چندین عملیات حفاظتی خبر داد و گفت: در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از منابع طبیعی، بیش از ۵۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بودند، آزادسازی شد.

باقری افزود: این اقدامات شامل آزادسازی ۴۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در روستای سیکا شهرستان نکا، ۷۰۰ متر مربع در منطقه مته کلاً، ۲۰۰ متر مربع در منطقه برنجستانک شیرگاه و ۱۵۰ متر مربع در مرتع چال پیک جار بود که به‌طور موفقیت‌آمیز انجام شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران توضیح داد: عملیات آزادسازی در روستای سیکا شهرستان نکا با همکاری فرمانده یگان حفاظت شهرستان نکا، سرجنگلبان و مأموران منابع طبیعی استخرپشت و همچنین عوامل حفاظت جنگل حوزه ۲ شرکت نکاچوب صورت گرفت. در منطقه مته کلاً نیز ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود، آزادسازی شد.

باقری تصریح کرد: در منطقه برنجستانک شیرگاه یک فقره رفع تصرف به مساحت تقریبی ۲۰۰ متر مربع با همکاری فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی و مأموران منابع طبیعی چایباغ-اندارگلی انجام شد. همچنین در مرتع چال پیک جار نیز ۱۵۰ متر مربع از اراضی ملی آزادسازی گردید.

وی تاکید کرد: این اقدامات در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با هدف صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از حقوق بیت‌المال صورت گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران در پایان اظهار داشت: اداره‌کل منابع طبیعی مازندران با برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی، از تمامی مردم خواستار همکاری در حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند است.